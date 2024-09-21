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Yayın Tarihi: 21 Eylül 2024 15:19
 ~ Son Güncelleme: 21 Eylül 2024 15:33
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Adana'da iş cinayeti: 2 işçi öldü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, kule vinçten düşen inşaat malzemelerinin altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adana'da iş cinayeti: 2 işçi öldü

Adana'nın Yüreyir ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir site inşaatında, kule vinçle taşınan inşaat malzemelerinin yüklü olduğu demir sepet, halatın kopması sonucu zemine düştü.

AA'nın aktardığına göre, bu sırada işçilerden 41 yaşındaki Tahir Çeri ve 51 yaşındaki Erdal Sağır düşen inşaat malzemelerinin altında kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı haber alarak inşaata giden ölen işçilerin yakınları gözyaşı döktü.

Yaşamını yitiren işçilerin bazı yakınları, inşaattaki görevlilerle tartıştı. Tartışmanın ardından yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederek tarafları bölgeden uzaklaştırdı.

Daha sonra cenazeler Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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(AD)

Haber Yeri
İstanbul
iş cinayeti Adana
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