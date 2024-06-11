ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Haziran 2024 12:54
 ~ Son Güncelleme: 11 Haziran 2024 13:47
1 dk Okuma

Adana'da asansöre sıkışan mülteci çocuk işçi öldü

Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü öncesinde Adana'da 11 yaşındaki bir mülteci/göçmen çocuk işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adana'da asansöre sıkışan mülteci çocuk işçi öldü
Fotoğraf: Halil İmrek / Evrensel

Seyhan'da Dağ Tekstil İşhanı'nda tekstil atölyesinde çalışan Suriyeli Ahmet A. sabah saatlerinde bindiği asansörde, kabin ile duvar arasında sıkıştı.

İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuk işçinin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asansörün bir süredir bozuk olduğu iddia edildi.

Son 11 yılda 671 çocuk işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG), Ocak 2024’te yayımladığı Çocuk İşçilik Raporu'na göre son 11 yılda en az 671 çocuk çalışırken iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

2013’te en az 59, 2014’te 54, 2015’te 63, 2016’da 56, 2017’de 60, 2018’de 67, 2019’de 67, 2020’de 67, 2021’de 62, 2022’de 62 ve 2023’de 54 çocuk işçi öldü.

Yine İSİG Meclisi’nin Aralık 2023’te yayımladığı bir başka rapora göre de son 10 yılda sadece tekstil işkolunda çalışırken ölen çocuk işçi sayısı 16. Çocukların 5’i 14 yaşının altındaydı.

"AKP çocuk işçiliği meşrulaştırdı"
"AKP çocuk işçiliği meşrulaştırdı"
12 Haziran 2023

(HA)

çocuk işçi çocuk işçiler çocuk işçi cinayeti
ilgili haberler
On bir yılda en az 671 çocuk çalışırken hayatını kaybetti
28 Ocak 2024
/haber/on-bir-yilda-en-az-671-cocuk-calisirken-hayatini-kaybetti-291118
Son 10 yılda tekstil işkolunda en az 364 işçi çalışırken hayatını kaybetti
19 Aralık 2023
/haber/son-10-yilda-tekstil-iskolunda-en-az-364-isci-calisirken-hayatini-kaybetti-289506
12 HAZİRAN ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ
"Deprem sonrası çocuk işçiliği arttı"
12 Haziran 2023
/haber/deprem-sonrasi-cocuk-isciligi-artti-280195
NÜFUSUN YÜZDE 26,5'İ ÇOCUK
TÜİK Çocuk İstatistikleri: Çocuk işçi sayısı arttı
18 Nisan 2023
/haber/tuik-cocuk-istatistikleri-cocuk-isci-sayisi-artti-277431
ilgili haberler
On bir yılda en az 671 çocuk çalışırken hayatını kaybetti
28 Ocak 2024
/haber/on-bir-yilda-en-az-671-cocuk-calisirken-hayatini-kaybetti-291118
Son 10 yılda tekstil işkolunda en az 364 işçi çalışırken hayatını kaybetti
19 Aralık 2023
/haber/son-10-yilda-tekstil-iskolunda-en-az-364-isci-calisirken-hayatini-kaybetti-289506
12 HAZİRAN ÇOCUK İŞÇİLİĞİYLE MÜCADELE GÜNÜ
"Deprem sonrası çocuk işçiliği arttı"
12 Haziran 2023
/haber/deprem-sonrasi-cocuk-isciligi-artti-280195
NÜFUSUN YÜZDE 26,5'İ ÇOCUK
TÜİK Çocuk İstatistikleri: Çocuk işçi sayısı arttı
18 Nisan 2023
/haber/tuik-cocuk-istatistikleri-cocuk-isci-sayisi-artti-277431
Sayfa Başına Git