Adana'da asansöre sıkışan mülteci çocuk işçi öldü

Seyhan'da Dağ Tekstil İşhanı'nda tekstil atölyesinde çalışan Suriyeli Ahmet A. sabah saatlerinde bindiği asansörde, kabin ile duvar arasında sıkıştı.

İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çocuk işçinin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asansörün bir süredir bozuk olduğu iddia edildi.

Son 11 yılda 671 çocuk işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG), Ocak 2024’te yayımladığı Çocuk İşçilik Raporu'na göre son 11 yılda en az 671 çocuk çalışırken iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

2013’te en az 59, 2014’te 54, 2015’te 63, 2016’da 56, 2017’de 60, 2018’de 67, 2019’de 67, 2020’de 67, 2021’de 62, 2022’de 62 ve 2023’de 54 çocuk işçi öldü.

Yine İSİG Meclisi’nin Aralık 2023’te yayımladığı bir başka rapora göre de son 10 yılda sadece tekstil işkolunda çalışırken ölen çocuk işçi sayısı 16. Çocukların 5’i 14 yaşının altındaydı.

"AKP çocuk işçiliği meşrulaştırdı"

(HA)