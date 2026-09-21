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YT: Yayın Tarihi: 21.09.2026 09:16 21 Eylül 2026 09:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.09.2026 09:22 21 Eylül 2026 09:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Adana'da 5 büyüklüğünde deprem yaşandı

Adana'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Adana Valiliği olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem yaşandı
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Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli saat 04:02 de meydana gelen deprem Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illlerinde de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğü 5 olarak belirledi.

Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Saat 04.02'de merkez üssü ilimiz Saimbeyli ilçesi olan 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında an itibarıyla, olumsuz herhangi bir durum bulunmamakta olup, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar yoktur. AFAD ile ilgili ekiplerimiz tarafından saha tarama çalışmaları devam etmekte olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." bilgisi bverildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Adana Deprem
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