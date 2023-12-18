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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2023 08:48
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2023 08:50
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Adana Büyükşehir Belediyesine operasyon

Adana Büyükşehir Belediyesine, “rüşvet alındığı” ve “ihaleye fesat karıştırıldığı” iddiasıyla operasyon düzenlendi, binada arama yapıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/18/adana-buyuksehir-belediyesine-operasyon.jpg
Fotoğraf: AA

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesine bu sabah polis operasyonu düzenledi.

AA’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi, belediye binasında arama yaptılar.

Gözaltına alınanlar Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AS)

polis operasyonnu
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