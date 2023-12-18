Adana Büyükşehir Belediyesine operasyon

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesine bu sabah polis operasyonu düzenledi.

AA’nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde "rüşvet alındığı" ve "ihaleye fesat karıştırıldığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi, belediye binasında arama yaptılar.

Gözaltına alınanlar Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (AS)