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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 21:21
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 22:53
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HALK BELEDİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİNDE

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı

İstanbul'da süren üç operasyon kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı. Adana halkı belediye önünde tutuklanmayı protesto için oturma eyleminde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı.

Tutuklama haberini TV canlı yayınında duyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tepkisini “eyvah” diyerek dile getirdi.

Özel: "Tam bir rezalet"

Özel, Karalar’ın 11 yıldır şeffaf ve hukuka uygun şekilde görev yaptığını söyledi ve tutuklanmasını “tam bir rezalet" olarak niteledi.

CHP Genel Başkanı, Karalar’ın bugüne değin, 300 kez müfettiş denetiminden geçtiğini, iki kez yargı sürecinden çıktığını, halk desteğiyle göreve geldiğini vurgulayarak, “bu zulümler olacak, ama sonları tez gelsin.” dedi.

Adana'da oturma eylemi

Adana Büyükşehir Belediyesi önünde protesto eylemi büyüyor

Adana’da Karalar’a destek amacıyla belediye binası önünde geniş katılımlı bir oturma eylemi gerçekleştirildi.

8 Temmuz 2025 akşam 20:00 dolayında CHP Adana İl Başkanlığının çağrısına uyan Adanalılar, Karalar’ın İstanbul'da tutuklanmaya götürülmesini protesto için eyleme başladı.

Halk, belediye binası önünde “Hak, hukuk, adalet”, “Seçmen iradesine dokunamazsınız” gibi sloganlar atarak, eyleme geçti.

Halk, “Zeydan, Adana gibi Başkan", “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Adana tutsak edilemez, Adanalı boyun eğmez”, “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla Karalar'a yapılan hukusuzluğu protesto etti.

Protestoya belediye önünde toplanan halkla birlikte ilçe teşkilatları, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları da destek verdi.

CHP yetkililerinin mesajları

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu eylemde bir basın açıklaması yaptı ve Karalar’ın “şeffaf bir yönetim sergilediğini” belirterek, “Alnı açık, kaçmadı, kendi isteğiyle gitti… Bu alanı terk etmeyeceğiz.” dedi.

Gözaltı ve tutuklama süreci

5 Temmuz 2025, Cumartesi sabahı İstanbul'da, İBB'ye yönelik operasyon kapsamında Gebze'deki ablasının evinde gözaltına alınanan Karalar, emniyet sorgusunun ardından sağlık kontrolüne çıkarıldıktan sonra  Çağlayan’da İstanbul Adliyesine sevk edildi ve 8 Temmuz 2025 Salı akşamı, savcılığın tutuklama talebiyle çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı ve cezaevine gönderildi .

Karalar, gözaltı süresince "4 gün boyunca sağlıksız koşullarda tutulduğunu" ve bu operasyonun "siyasi bir operasyon" olduğunu savundu, suçlamaları reddetti.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Zeydan Karalar adana büyükşehir belediyesi tutuklama
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