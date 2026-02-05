ENGLISH KURDÎ
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 05.02.2026 20:22 5 Şubat 2026 20:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.02.2026 21:22 5 Şubat 2026 21:22
Okuma Okuma:  2 dakika

"AZİZ İHSAN AKTAŞ" DAVASI SÜRÜYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi

Aziz İhsan Aktaş'ın "etkin pişmanlık" talebiyle yaptığı itiraflar sonucu açılan "Suç Örgütü Davası”nda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve 8 kişi için tahliye kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar/Fotoğraf: x.com/ZeydanKaralar01/media

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasının ilk duruşmasında Kararlar'la birlikte 9 kişinin tahliyesine karar verildi.

Davada 5'i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanı dahil, 200 kişi sanık olarak yargılanıyor.

Tahliye edilenler

Duruşmanın bugünkü oturumunda tahliye edilenler şunlar:

  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

  • Esenyurt Belediyesi Personeli Ali Fırat Baycan

  • Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi İbrahim Koçyiğit

  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Şoförü Mehmet Ataş

  • Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu Üyesi Müzeyyen Karakaş

  • İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş

  • Esenyurt Belediyesi Çalışanı Cem Alper Akyüz

  • Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Mert Çelik

  • Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış

Mahkeme, 9 kişinin tahliyesinin yanı sıra tahliyesi talep edilen 4 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu kalmaya devam edecekler şunlar:

  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat

  • Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

  • Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

  • Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Karalar neyle suçlanıyor?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında ileri sürülen suçlamalar, belediye ihaleleri çevresinde rüşvet ve örgüt ilişkisi iddiasına dayanıyor ve TCK'nin şu maddelerini ihlal ile suçlanıyor:

  • TCK m. 220 – Suç işlemek amacıyla örgüt kurma / örgüte üye olma

  • TCK m. 252 – Rüşvet

  • TCK m. 235 – İhaleye fesat karıştırma

  • TCK m. 257 – Görevi kötüye kullanma

Mahkeme tahliye kararında delil durumu ve tutuklamanın ölçülülüğü yönünden CMK M.100 kapsamında tutukluluğun devamını gerektiren koşulların zayıfladığını değerlendirdi.

(AEK)

Haber Yeri
istanbul
Zeydan Karalar adana büyükşehir belediyesi yolsuzluk soruşturması
