Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasının ilk duruşmasında Kararlar'la birlikte 9 kişinin tahliyesine karar verildi.
Davada 5'i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanı dahil, 200 kişi sanık olarak yargılanıyor.
HALK BELEDİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİNDE
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?
Tahliye edilenler
Duruşmanın bugünkü oturumunda tahliye edilenler şunlar:
- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
- Esenyurt Belediyesi Personeli Ali Fırat Baycan
- Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi İbrahim Koçyiğit
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Şoförü Mehmet Ataş
- Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu Üyesi Müzeyyen Karakaş
- İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş
- Esenyurt Belediyesi Çalışanı Cem Alper Akyüz
- Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Mert Çelik
- Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış
Mahkeme, 9 kişinin tahliyesinin yanı sıra tahliyesi talep edilen 4 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu kalmaya devam edecekler şunlar:
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat
- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin
- Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar
- Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara
Karalar neyle suçlanıyor?
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında ileri sürülen suçlamalar, belediye ihaleleri çevresinde rüşvet ve örgüt ilişkisi iddiasına dayanıyor ve TCK'nin şu maddelerini ihlal ile suçlanıyor:
TCK m. 220 – Suç işlemek amacıyla örgüt kurma / örgüte üye olma
TCK m. 252 – Rüşvet
TCK m. 235 – İhaleye fesat karıştırma
TCK m. 257 – Görevi kötüye kullanma
Mahkeme tahliye kararında delil durumu ve tutuklamanın ölçülülüğü yönünden CMK M.100 kapsamında tutukluluğun devamını gerektiren koşulların zayıfladığını değerlendirdi.
(AEK)