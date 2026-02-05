Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye edildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da yargılandığı "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davasının ilk duruşmasında Kararlar'la birlikte 9 kişinin tahliyesine karar verildi.

Davada 5'i tutuklu 7 CHP’li belediye başkanı dahil, 200 kişi sanık olarak yargılanıyor.

HALK BELEDİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİNDE Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı

CHP'li kaç belediye başkanı tutuklandı?

Tahliye edilenler

Duruşmanın bugünkü oturumunda tahliye edilenler şunlar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar





Esenyurt Belediyesi Personeli Ali Fırat Baycan





Avcılar Belediyesi İhale Alma Yetkilisi İbrahim Koçyiğit





Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Şoförü Mehmet Ataş





Esenyurt Belediyesi İhale Komisyonu Üyesi Müzeyyen Karakaş





İSFALT Muhasebe Müdürü Oktay Aktaş





Esenyurt Belediyesi Çalışanı Cem Alper Akyüz





Esenyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Mert Çelik





Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış

Mahkeme, 9 kişinin tahliyesinin yanı sıra tahliyesi talep edilen 4 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu kalmaya devam edecekler şunlar:

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat





Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin





Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar





Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Karalar neyle suçlanıyor?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında ileri sürülen suçlamalar, belediye ihaleleri çevresinde rüşvet ve örgüt ilişkisi iddiasına dayanıyor ve TCK'nin şu maddelerini ihlal ile suçlanıyor:

TCK m. 220 – Suç işlemek amacıyla örgüt kurma / örgüte üye olma

TCK m. 252 – Rüşvet

TCK m. 235 – İhaleye fesat karıştırma

TCK m. 257 – Görevi kötüye kullanma

Mahkeme tahliye kararında delil durumu ve tutuklamanın ölçülülüğü yönünden CMK M.100 kapsamında tutukluluğun devamını gerektiren koşulların zayıfladığını değerlendirdi.

(AEK)