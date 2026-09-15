Adana Altın Koza’da 983 kısa filmden 63’ü finale kaldı

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde kısa film yarışmalarının finalistleri açıklandı. 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivale toplam 983 yapım başvurdu ve dört yarışmada 63 film finale kaldı. Ulusal Kısa Film Yarışması'na 412 başvurudan 10 film, Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 13 ülkeden 10 film seçildi. Festivalin bu yılki yeniliği, ilk kez düzenlenen Ulusal Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması oldu; 105 başvurudan 10 film finale kaldı. Ancak yönetmelikte yapay zekânın kullanım sınırları, telif hakları ve üretim sürecinin belgelenmesi konularında detaylı düzenleme bulunmuyor. Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda ise 312 başvurudan 21 üniversiteyi temsil eden 33 film yarışacak. Ödüller 3 Ekim'de açıklanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 26 Eylül-4 Ekim arasında düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde kısa film yarışmalarının finalistleri açıklandı.

Ulusal ve uluslararası kısa filmler ile öğrenci filmlerinin yanı sıra bu yıl ilk kez programa alınan Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması’na toplam 983 yapım başvurdu. Seçici kurulların değerlendirmesi sonucunda dört yarışmada toplam 63 film finale kaldı.

Ulusal yarışmada 10 film

Ulusal Kısa Film Yarışması’na yapılan 412 başvuru arasından yarışmaya girecek 10 film seçildi.

Berna Sitera Değirmen’in “Aşk ve Diğerleri”, Yaşar Güney Yurdakul’un “Bir Gece Kadar Uzak”, Salih Ortaçay’ın “Gece Mesaisi”, Erol Küçük’ün “Hazirun”, Ecre Begüm Bayrak’ın “İstiğfar ya da Kar”, Halil Tanışan’ın “Otel”, İlayda İşeri’nin “Tarla Fareleri”, Elit İşcan’ın “Uyuyamadım, Eve Gidiyorum”, Buse Halaçoğlu’nun “Yakın” ve Dalya Keleş’in “Yerçekimi” filmleri Altın Koza için yarışacak.

Filmleri değerlendirecek jüri, yönetmen ve sanatçı Alkan Avcıoğlu, oyuncu Ezgi Çelik ve yönetmen ve senarist Umut Subaşı’dan oluşuyor.

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda 13 ülkeden 10 film finale kaldı.

Hollanda, Meksika, Kolombiya, Azerbaycan, Şili, Filistin, İspanya, Guatemala, Kamboçya, Fransa, Avustralya, Birleşik Krallık ve Lübnan’dan yapımların bulunduğu yarışmanın jürisinde Meksikalı yönetmen Joaquín del Paso, yönetmen Gözde Kural ve oyuncu Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.

Yapay zekâya ilk kez ayrı yarışma

Festivalin bu yılki yeniliği Ulusal Yapay Zekâ Kısa Film Yarışması. Yarışmaya 105 film başvurdu; bunlardan 10’u finale seçildi.

Festival yönetmeliğine göre yarışmaya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yönetmenlerin 2025 veya 2026’da gerçekleştirdiği; süresi 20 dakikayı aşmayan kurgusal, canlandırma, deneysel ve belgesel filmler katılabiliyor. Temel koşul, yapımın “yapay zekâ teknolojisi ile üretilmiş” olmasıdır.

Ancak yönetmelik yapay zekâ ile üretilme sınırlarını ayrıca belirtmiyor. Yapay zekânın filmin senaryosunda, görüntülerinde, seslerinde, kurgusunda veya başka bir aşamasında kullanılmış olması arasında bir ayrım yapılmıyor. Ayrıca, bir filmin yapay zekâ yarışmasına kabul edilmesi için üretimin ne kadarının yapay zekâyla gerçekleştirilmiş olması gerektiğine ilişkin bir oran da öngörülmüyor. Yönetmelikte kullanılan yapay zekâ araçlarının açıklanması veya üretim sürecinin belgelenmesi zorunluluğu da bulunmuyor.

Yönetmelikte telif hakları, yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullanılan materyalin kaynağı, gerçek kişilerin görüntü veya seslerinin sentetik olarak üretilmesi ya da insan yaratıcı katkısının nasıl değerlendirileceği konusunda yapay zekâ yarışmasına özgü ayrıca bir hüküm yer almıyor. Düzenlenmemiş konularda son karar yetkisi Festival Yürütme Kurulu’na bırakılıyor.

Bu alanda finale kalan filmler “7 Kemerli Bir Zaman Geçidi: Taşköprü”, “Başka Türlü”, “Bir Dilek Tut”, “Gece Yarısı, Benimle”, “İnsan Çiftliği”, “İzler”, “Lekesiz”, “Sanatorium Poetica”, “Son Dodo” ve “Yüce Sezar”.

Finalistlerden “7 Kemerli Bir Zaman Geçidi: Taşköprü” yapay zekânın nasıl kullanılabileceğine ilişkin somut bir örnek de veriyor. Taşköprü Belediyesi tarafından hazırlatılan yaklaşık 14 dakikalık film, ilçenin iki bin yıllık tarihini anlatıyor. Yapım için yaklaşık altı ay boyunca tarihsel araştırma yapıldığı, ardından geçmiş dönemlerin ve özellikle antik Pompeiopolis’in yapay zekâyla görselleştirildiği açıklandı. Film daha önce Cannes 2026’da Yapay Zeka Film Ödülleri kapsamında onur ödülü aldı.

21 üniversiteden 33 öğrenci filmi

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması’na yapılan 312 başvurudan 21 üniversiteyi temsil eden 33 film finale kaldı. Yapımlar kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma dallarında yarışacak.

Dokuz Eylül, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Anadolu ve Bilkent’in de aralarında bulunduğu üniversitelerden genç sinemacıların filmlerini oyuncu Kubilay Aka, yönetmen Özkan Çelik ve yapımcı Yamaç Okur değerlendirecek.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 26 Eylül’de başlayacak ve 4 Ekim’de sona erecek. Ödüller 3 Ekim’de düzenlenecek Büyük Ödül Töreni ve Kapanış Gecesi’nde açıklanacak.

(AEK)