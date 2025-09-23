ENGLISH KURDÎ
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2025 14:54
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2025 14:57
Adana Altın Koza, emeğe ödüllerle başladı

Tutuklu olduğu için açılışa katılamayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın mesajı, yapay zekâ aracılığıyla seslendirilerek okundu.

BİA Haber Merkezi

Adana Altın Koza, emeğe ödüllerle başladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dün (22 Eylül) Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in üstlendiği gecede, festivalin yarışma bölümlerinde yer alan filmler tanıtıldı ve Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine verildi.

Zeydan Karalar’ın mektubu

Törende, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın mesajı, yapay zekâ aracılığıyla seslendirilerek okundu.

Karalar, mektubunda ifade özgürlüğünün önemine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Sanatçının özgür hissetmediği bir ortamda üretimden söz edilemez. Buna rağmen tüm güçlüklere karşın mesleklerini onurla sürdüren sanatçılarımızı yürekten kutluyorum.” 

Karalar ayrıca, Adana’ya kazandırılmakta olan Yılmaz Güney Müzesi çalışmaları için destek veren Fatoş Güney’e teşekkür etti.

“Sinema, vicdanın dili”

Açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, sinema emekçilerini anarak başladığı konuşmasında, “Sanatın iyileştirici ve umut verici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz. Sinema, gerçekleri görünür kılarak insanlık vicdanının dili oluyor,” dedi.

Geçer, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının, orman yangınları ve zeytin ağaçlarının festivalin bu yılki ana temasını oluşturduğunu belirterek, mottolarının “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur,” olduğunu söyledi.

Ödüller üç sinema emekçisine

Festivalin geleneksel Orhan Kemal Emek Ödülleri bu yıl yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher’e verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Seriner’in ödülünü Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar aldı.

Ödül töreninin ardından Ceylan Ertem konser verdi. (TY)

ilgili haberler
32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bugün başlıyor
22 Eylül 2025
/haber/32-uluslararasi-adana-altin-koza-film-festivali-bugun-basliyor-311754
Adana Altın Koza’nın jüri başkanı Ümit Ünal
27 Ağustos 2025
/haber/adana-altin-kozanin-juri-baskani-umit-unal-310874
Zeydan Karalar için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru
16 Ağustos 2025
/haber/zeydan-karalar-icin-anayasa-mahkemesine-basvuru-310497
Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı
9 Temmuz 2025
/haber/zeydan-karalar-ve-ahmet-sahin-gorevden-uzaklastirildi-309307
HALK BELEDİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİNDE
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
8 Temmuz 2025
/haber/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-tutuklandi-309282
Altın Koza’ya ‘yan bakış’
8 Ekim 2024
/haber/altin-kozaya-yan-bakis-300514
