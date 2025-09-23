Adana Altın Koza, emeğe ödüllerle başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dün (22 Eylül) Merkez Park Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in üstlendiği gecede, festivalin yarışma bölümlerinde yer alan filmler tanıtıldı ve Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine verildi.

Zeydan Karalar’ın mektubu

Törende, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın mesajı, yapay zekâ aracılığıyla seslendirilerek okundu.

Karalar, mektubunda ifade özgürlüğünün önemine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Sanatçının özgür hissetmediği bir ortamda üretimden söz edilemez. Buna rağmen tüm güçlüklere karşın mesleklerini onurla sürdüren sanatçılarımızı yürekten kutluyorum.”

Karalar ayrıca, Adana’ya kazandırılmakta olan Yılmaz Güney Müzesi çalışmaları için destek veren Fatoş Güney’e teşekkür etti.

“Sinema, vicdanın dili”

Açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, sinema emekçilerini anarak başladığı konuşmasında, “Sanatın iyileştirici ve umut verici gücüne her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz. Sinema, gerçekleri görünür kılarak insanlık vicdanının dili oluyor,” dedi.

Geçer, Gazze’ye yönelik İsrail saldırılarının, orman yangınları ve zeytin ağaçlarının festivalin bu yılki ana temasını oluşturduğunu belirterek, mottolarının “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur,” olduğunu söyledi.

Ödüller üç sinema emekçisine

Festivalin geleneksel Orhan Kemal Emek Ödülleri bu yıl yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher’e verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Seriner’in ödülünü Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar aldı.

Ödül töreninin ardından Ceylan Ertem konser verdi. (TY)