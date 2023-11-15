Adana açıklarındaki gemide 51 kilodan fazla kokain yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç operasyonları kapsamında İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisinde 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığımız ve Mersin Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüz ekiplerince İskenderun Körfezi Adana Yumurtalık açıklarında demirleyen Liberya bandıralı Berge Torre isimli kuru yük gemisine Narkogüç operasyonu düzenlendi. Geminin çapa zincir boşluğunda zincire bağlanmış halde 2 adet dayanıklı plastik torba içerisinde 45 pakette 51 kilo 750 gram kokain ele geçirildi” dedi.

Gemi kaptanı, kaptan yardımcıları ve mürettebattan oluşan 26 şüphelinin ifadelerinin alındığını da ekledi.

Van

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5-12 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 48 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İki kişi gözaltına alındı.

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İstanbul

İstanbul'da jandarma ekiplerince Gaziosmanpaşa, Esenyurt ve Avcılar'da düzenlenen operasyonda 31 kilo 13 gram uyuşturucu ile 90 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Urfa

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 13 Kasım’da kent merkezinde şüpheli bir araçta yaptıkları aramada 475 kilogram skunk* ele geçirdi.

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İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre uyuşturucu suçlarından tutuklu veya hükümlü olanların sayısı son 7 yılda 36 binden 128 bine yükseldi. Adalet Bakanlığı verilerine göre toplam mahpus sayısı 341 bin 497. Yani, mahpusların yaklaşık üçte biri, uyuşturucu suçlarından cezaevinde.

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* Skunk: Esrarın hammaddesi hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen, esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olan bir uyuşturucu madde. Beyin üzerinde çok şiddetli etkilere sahip olan skunk, birçok hastalığa yol açtığı gibi ölüme de neden olabiliyor. Kaynak

(AS)