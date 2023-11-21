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Yayın Tarihi: 21 Kasım 2023 16:51
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2023 16:57
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Adan özür dilemedi, HEDEP milletvekilleri Meclis kürsüsünü işgal etti

HEDEP Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan'a “Bu şekilde çalışmayı kabul etmiyoruz, hâlâ özür dilemiyorsun,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/21/adan-ozur-dilemedi-hedep-milletvekilleri-meclis-kursusunu-isgal-etti.jpg
Fotoğraf: HEDEP Basın

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın konuşmasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın küfür etmesi HEDEP milletvekilleri tarafından protesto edilmeye devam ediliyor.

HEDEP’li milletvekilleri, bugün Celal Adan’ı protesto etmek için Meclis kürsüsünü işgal edip protesto eylemi düzenledi.

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“Parlamentoyu bağlayacak husus yok”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Adan, bugünkü TBMM Genel Kurulu'nda özür dilemeyeceğini belirterek “Geçtiğimiz günlerde Meclis'i yönettiğim oturumla ilgili olarak bazı tartışmalar Genel Kurul'da gündeme gelmiştir. Bu konuda oturum sırasında ifade ettiğim hususlar bizatihi tutanaklarda yer almaktadır. Bunun dışında beni ve parlamentoyu bağlayacak hiçbir husus bulunmamaktadır. Hepinize saygılarımı sunuyorum,” dedi.

Bunun üzerine söz alan Sırrı Sakık "Bu parlamentodan özür dilemeniz gerekir. Bizden özür dilemeniz gerekir. Bize milyonlarca oy vermiş vatandaşlardan özür dilemeniz gerekir. Öyle geçiştirmekle olmaz. Grupta oturup birbirinizi alkışlamakla olmaz. Sizi sanki Kurtuluş Savaşı'nda bir kahraman gibi karşılıyorlardı. Çok ayıp,” dedi.

Adan'ın söz verdiği diğer milletvekillerinin konuşmaları Meclis'te ıslık ve alkışla protesto edildi. HEDEP Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, “Bu şekilde çalışmayı kabul etmiyoruz, hâlâ özür dilemiyorsun,” dedi.

26 Ekim’deki Meclis Genel Kurulu'nda Sakık’la tartıştıktan sonra mikrofonunu kapatmayı unutan Adan’ın,  "Pez...ler ya" dediği duyulmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 31 Ekim’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Adan'a "TBMM'de haince konuşma yapan tescilli bir bölücüye yüreklice yanıt veren TBMM Başkanvekili Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir," diyerek destek vermişti. (TY)

HEDEP celal adan Sırrı Sakık TBMM
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