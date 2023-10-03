ADAM-DER'den sempozyum: "Militarizm, Patriyarka ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği"

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER), “Militarizmden arındırılmış bir dünya ütopyası” üst başlığı ile bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği “Militarizm, Patriyarka ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” temalı sempozyum 14-15 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

İlk yıl “Militarizm ve Devlet”, ikinci yıl ise “Militarizm ve Milliyetçilik” temasıyla çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyum, bu yıl Karaköy'deki TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılacak.

Emek, demokrasi, özgürlük ve barıştan yana herkesi sempozyuma katılmaya davet eden dernek tarafından yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

12 Eylül’de yapılan ADAM-DER 7. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa Süreyya Kemal Çakıroğlu seçilirken, yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Süreyya Kemal Çakıroğlu, Münevver Gökçe Yılmaz, Yusuf Çakır, Teoman Tekkökoğlu, Süleyman Şadi Gür.

ADAM-DER’in 2019 yılındaki genel kurulundan bu yana genel başkanlığını yürüten Çetin Ali Nergis de konuşmasında, “İçinde bulunduğumuz dönemde dernek üyelerinin gasp edilmiş haklarının talep edilebileceği, sözümüzü dinleyecek yetkili bir merci olmadığını” belirtti.

Çetin Nergis, ADAM-DER’in diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

ADAM-DER Genel Başkanı seçilen Süreyya Kemal Çakıroğlu da, yeni dönemde derneğin daha aktif çalışabilmesi için üyelerin daha fazla çaba göstermeleri, özellikle militarizm karşıtı çalışmalara aktif katkıda bulunmaları gerektiğine işaret etti.

Süreyya Kemal Çakıroğlu, 12 Mart 1971 darbe döneminde Deniz Harp Okulu öğrencisiyken TSK'den uzaklaştırılan askerlerden.

ADAM-DER hakkında

12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbelerinin ardından yasal hakları çiğnenerek ağır baskılarla karşı karşıya kalan eski askerler tarafından 2011 yılında Ankara’da kuruldu.

Derneğin hedefleri arasında, “Diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasiyi ve insan haklarını savunmak; insanlık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yargılanması için çaba göstermek; haksız idari kararlarla re'sen emekliye sevk edilen kamu personelinin ve okullarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin haklarını elde etmek, korumak, geliştirmek ve bu durumdaki kimseler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak; demokratik kamusal bilince katkıda bulunmak” yer alıyor.

Kuruluşundan bu yana hem üyelerinin haklarını alabilmesi hem de Türkiye’deki demokrasi mücadelesini ilerletmek hedefiyle birçok atılım yapan ADAM-DER, 12 Mart askeri darbesinin ardından devrimci ve demokratların İstanbul’daki işkenceli sorgular için kapatıldığı Ziverbey Köşkü’nün bulunduğu yere “Türkiye’deki tüm işkence kurbanlarını anmak” amacıyla bir anıt kurulmasını sağlamıştı.

ADAM-DER, 2021 yılından itibaren de Türkiye’de militarizme karşı ilk ve halen tek karikatür yarışmasını ve çok sayıda karikatüristin katıldığı bu yarışmada finale kalan eserleri içeren sergiler düzenliyor.

Dernek ayrıca, “Militarizmden arındırılmış bir dünya ütopyası” başlığı altında her yıl farklı temalarla militarizme karşı sempozyumlar düzenliyor.