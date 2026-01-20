ENGLISH KURDÎ
bianet
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:28
 SG: Son Güncelleme: 20.01.2026 12:44
Okuma:  2 dakika

Adalet ve İçişleri bakanlıklarından 'Suriye' paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'deki gelişmelerle ilgili sosyal medya platformları üzerinden yapılan bazı paylaşımlar hakkında 'provokatif' oldukları gerekçesiyle resen soruşturmalar başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" dedi.

BİA Haber Merkezi

Adalet ve İçişleri bakanlıklarından 'Suriye' paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın "Suriye'yle ilgili provokasyon içeren paylaşımlar karşılıksız kalmayacak" açıklamasının ardından bazı paylaşımlar hakkında 'provokatif' oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın Suriye'yle ilgili açıklamasını X hesabında yeniden paylaşan Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya platformlarında "provokatif" olduğunu öne sürdükleri bazı paylaşımlar hakkında resen soruşturmalar başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, X hesabında yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir."

"Çalışmalarımız sürüyor"

Diğer yandan bir açıklama da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, sosyal medyada 'kasıtlı olarak yayılan yalan haberler'e ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yerlikaya X'te yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattımızdaki tüm hareketliliği de devletimizin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ediyoruz. Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi, “Türkiye, bölge halklarına çok büyük acılar yaşatan meselelerin, kardeşlik zemininde, aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir."

'Dezenformasyon' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da X hesabı üzerinden açıklama yapmış; "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik olduğu" gerekçesiyle bazı paylaşımların incelendiğini ifade etmişti.

Duran, açıklamasında "Suriye’deki gelişmeler üzerinden sosyal medya mecralarında yapılan dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik provokatif girişimleri de dikkatle inceliyoruz. Dezenformasyon ve provokasyon içeren bu tür paylaşımlar karşılıksız kalmayacak; sorumluları hakkında hukuk çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun, bu süreçte dezenformasyon ve provokasyonlara karşı duyarlı olması; resmi kurumlar tarafından teyit edilmemiş bilgi ve içeriklere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer vermişti.

(AB)

