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HABER
Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2025 12:30
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2025 12:31
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SOMA KATLİAMI’NIN 11. YILI

“Adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz”

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı’nın üzerinden 11 yıl geçti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz”
Fotoğraf: AA Arşiv

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Soma Katliamı’na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Faciada hayatını kaybedenleri bir kez daha saygıyla anıyoruz. Anıları mücadelemizde yaşayacak” ifadelerine yer verdi.

13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesindeki Eynez/Karanlıkdere yeraltı kömür ocağında meydana gelen yangın, Türkiye tarihinin en büyük iş cinayetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Ruhsatı Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) ait olan ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen maden ocağında, aralarında beş maden mühendisinin de bulunduğu 301 madenci yaşamını yitirdi.

“Soma’yı unutturursak facialar devam eder”

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, açıklamasında Soma’nın unutulmasının başka faciaları beraberinde getireceği uyarısında bulundu; “Soma’yı unutursak, unutturursak İliç’ler, Amasra’lar, Ermenek’ler, Siirt’ler, Elbistan’lar, Kozlu’lar, Karadonlar ve daha niceleri yaşanmaya devam edecek” dedi.

Faciada sorumluluğun asıl muhatapları yerine maden mühendislerine yüklendiğini belirten Oda, “ Facianın tam ortasına bırakıldık. Ölen bizdik, yargılanan bizdik, bilirkişi bizdik, denetleyen bizdik. Maden işçi ve emekçilerinin bir parçası olarak sistemin kurbanıydık, sömürülen ve ezileniydik” ifadelerini kullandı.

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“Facianın gerçek sorumlusu kader ve fıtrat diyenler”

Açıklamada, facianın ardından gerçek sorumlulara hiçbir dava açılmadığına dikkat çekildi.

Oda, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın kamuoyuna 'kirli gömlek' ile kahraman gibi sunulduğunu, şirket sahiplerinin ise Yargıtay kararlarıyla; TKİ ve MAPEG yöneticilerinin de Danıştay kararlarıyla yargıdan korunduğunu vurguladı.

“Sorumluluk maden mühendislerine çıkarıldı. Maden mühendisleri günah keçisi ilan edildi, yargı önüne çıkarıldı. Bu nedenle adalet dedik ve demeye devam edeceğiz,” denilen açıklamada, adalet sağlanmadıkça benzeri faciaların madenlerde, inşaatlarda, fabrikalarda yaşanmaya devam edeceği belirtildi.

Facianın ardından siyasi iktidarın sorumluluğu üstlenmek yerine suçu meslek örgütlerine ve bireylere yıktığını savunan Oda, “Facianın gerçek sorumlusu kader ve fıtrat diyenlerdir. Faciadan sonra yapılan yasal düzenlemeler siyasi iktidarın bu işin gerçek sorumlusu olduğunun itirafıdır,” açıklamasında bulundu.

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“Her gün 7 emekçi evine dönemiyor”

Soma’dan bu yana geçen 11 yılda 23 bine yakın işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Her sabah evinden çıkan 7 emekçi, akşam evine dönemiyor” denildi.  

TMMOB Maden Mühendisleri Odası açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Biz maden mühendisleri; bu ülkenin emekçileriyle ve tüm vatandaşlar ile birlikte ülkemizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı istiyoruz. Bizler bu ülkede barış içinde özgür ve mutlu birer yurttaş olarak yaşamak istiyoruz. Soma faciasını unutmayacağız, unutturmayacağız. Soma için adalet talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Patronlar ve siyasi iktidarlar adına yargılanmak ve çalışırken ölmek istemiyoruz!”

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(VC)

Haber Yeri
İstanbul
soma katliamı tmmob maden mühendisleri odası
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