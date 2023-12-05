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Yayın Tarihi: 5 Aralık 2023 19:37
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 19:42
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'Adalet' ön lisans programlarına dair yeni karar

Üniversitelerdeki "Adalet, "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" ön lisans programlarının dönüştürülerek "Mahkeme Büro Hizmetleri" programı açılabilmesine karar verildiği duyuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/05/adalet-on-lisans-programlarina-dair-yeni-karar.jpg

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yükseköğretim kurumlarındaki "Adalet" ön lisans programlarının dönüştürülmesine ilişkin alınan Yükseköğretim Kurulu kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, üniversitelerdeki "Adalet, "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" ön lisans programlarının dönüştürülerek "Mahkeme Büro Hizmetleri" programı açılabilmesine karar verildiği duyuruldu.

Ayrıca, açıklamada üniversitelerin bünyelerinde dönüştürülmesine karar verilen "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" ön lisans programlarının yerine "Mahkeme Büro Hizmetleri", "Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri" ve benzeri programların açılmasını Yükseköğretim Kuruluna teklif edebileceği belirtildi.

(EMK)

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