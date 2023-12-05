'Adalet' ön lisans programlarına dair yeni karar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yükseköğretim kurumlarındaki "Adalet" ön lisans programlarının dönüştürülmesine ilişkin alınan Yükseköğretim Kurulu kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, üniversitelerdeki "Adalet, "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" ön lisans programlarının dönüştürülerek "Mahkeme Büro Hizmetleri" programı açılabilmesine karar verildiği duyuruldu.

Ayrıca, açıklamada üniversitelerin bünyelerinde dönüştürülmesine karar verilen "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" ön lisans programlarının yerine "Mahkeme Büro Hizmetleri", "Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri" ve benzeri programların açılmasını Yükseköğretim Kuruluna teklif edebileceği belirtildi.

(EMK)