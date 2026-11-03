Adalet Bakanlığı yanıt vermedi, Nuriye Gülmen babasının cenazesine katılamadı

Halkın Hukuk Bürosu, yaklaşık yedi yıldır tutuklu bulunduğunu belirttiği akademisyen Nuriye Gülmen'in, babasının cenazesine katılamadığını duyurdu.

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Halkın Hukuk Bürosu, 31 Ekim 2026 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gülmen'in cenazeye katılabilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurduklarını ancak başvurularına yanıt verilmediğini belirtti.

Açıklamada, "Müvekkilimiz Nuriye Gülmen'in babasının cenazesine katılması için yaptığımız başvuruya cevap verilmediği için Nuriye Gülmen, babasının cenazesine katılamadı" denildi.

Müvekkilimiz Nuriye Gülmen'in babasının cenazesine katılması için yaptığımız başvuruya cevap verilmediği için Nuriye Gülmen, babasının cenazesine katılamadı. İnsanları babasının cenazesine dahi katılmaktan mahrum eden faşizm, er ya da geç suçlarının ağırlığı altında çökecektir! — Halkın Hukuk Bürosu (@Halkin__Hukuk) October 31, 2026

Halkın Hukuk Bürosu, Gülmen'in cenazeye katılamamasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“İnsanları babasının cenazesine dahi katılmaktan mahrum eden faşizm, er ya da geç suçlarının ağırlığı altında çökecektir!”

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Babasının ölümünü 30 Ekim'de duyurmuşlardı

Halkın Hukuk Bürosu, 30 Ekim'de yaptığı açıklamada, 2016 yılında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile kamu görevinden ihraç edilmesinin ardından süresiz açlık grevi yapan Nuriye Gülmen'in babasının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Ne olmuştu? Akademisyen Nuriye Gülmen, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edildi. Gülmen, görevine iade edilmesi talebiyle Ankara'daki Yüksel Caddesi'nde eylemlere başladı. Daha sonra öğretmen Semih Özakça ile birlikte süresiz açlık grevine başladı. Gülmen ve Özakça'nın eylemleri, kamu görevinden ihraç edilenlerin hak taleplerinin ve OHAL uygulamalarına yönelik itirazların sembollerinden biri haline geldi. Gülmen, sonraki yıllarda hakkında yürütülen başka bir yargılama kapsamında tutuklandı. Halkın Hukuk Bürosu'nun son açıklamasına göre Gülmen, babasının cenazesine katılmak için yapılan başvuruya yanıt verilmemesi nedeniyle cenazeye katılamadı. Tutukluların cenazeye katılma hakkı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 94. maddesi, belirli koşullar altında hükümlü ve tutuklulara yakınlarının cenazelerine katılabilmeleri için izin verilmesini düzenliyor. Kanunda, anne, baba, eş, kardeş ve çocukların ölümü halinde, ilgili koşulların sağlanması ve yetkili makamların değerlendirmesiyle cenazeye katılım izni verilebiliyor.

(FY)