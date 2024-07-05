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Yayın Tarihi: 5 Temmuz 2024 12:22
 ~ Son Güncelleme: 5 Temmuz 2024 13:42
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Adalet Bakanlığı, Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Kararda “devlete karşı işlenen suçlar” hatırlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adalet Bakanlığı, Osman Kavala'nın başvurusunu reddetti

Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan hak savunucusu, iş insanı Osman Kavala'nın kanun yararına yeniden yargılama talebi reddedildi. Talebi, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü reddetti. 

T24’ten Murat Sabuncu'un haberine göre Kararda, "hükümete karşı suçlar" başlığı altında yer alan 312. maddeye atıfta bulunularak, "Dosya kapsamına, dayandığı gerekçeye ve mahkemenin takdirine nazaran, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/04/2024 tarihli ve 2024/65 değişik iş sayılı kararı aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kanun yararına bozma talebi reddedilen kararda şu noktalara yer verildi:

"Ayrıca, sanık müdafiin hem yargılamanın yenilenmesi hem de kanun yararına bozma talebini içeren dilekçelerinde suçun maddi unsurunu oluşturan mağdurun, Anayasal düzenleme ile ortadan kaldırıldığı ileri sürülmüş ise de; Sanığın üzerine yüklenen "Hükümete karşı suçlar" başlığı altında yer alan 312. maddesi ile Devletin yürütme gücünün icra organı olan hükumetin bir bütün olarak varlığına ve fonksiyonlarına yönelen saldırılardan korunmanın amaçlandığı, suçun mağdurunun Türkiye Cumhuriyet Hükümeti olduğu, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın "Yürütme yetkisi ve görevi" başlıklı 8. maddesinde yapılan değişiklikle yürütme yetkisi ve görevinin Cumhurbaşkanına verildiği, yapılan değişikliğin suçun mağdurunu değiştirmediği gibi sanık müdafii tarafından yargılamanın yenilenmesi talebine dayanak yapılan iddiaların istinaf ve temyiz aşamalarında da ileri sürüldüğü ve olağan kanun yolu denetiminden geçerek anılan kararın kesinleştiği cihetle,
Dosya kapsamına, dayandığı gerekçeye ve mahkemenin takdirine nazaran, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 25/04/2024 tarihli ve 2024/65 değişik iş sayılı kararı aleyhine kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir."

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(EMK) 

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/haber/osman-kavala-6-yildir-hicbir-delil-olmadan-cezaevindeyim-287257
Çakırözer'den AYM'ye Gezi Davası çağrısı
16 Haziran 2024
/haber/cakirozer-den-aym-ye-gezi-davasi-cagrisi-296571
Osman Kavala'dan yeniden yargılama açıklaması: Adalet herkes için gerekli
9 Mayıs 2024
/haber/osman-kavala-dan-yeniden-yargilama-aciklamasi-adalet-herkes-icin-gerekli-295187
AP’nin Türkiye raportörü Amor, Silivri’de Osman Kavala’yla görüştü
7 Aralık 2023
/haber/apnin-turkiye-raportoru-amor-silivride-osman-kavalayla-gorustu-288971
Osman Kavala kimdir?
12 Haziran 2024
/haber/osman-kavala-kimdir-296430
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17 Nisan 2024
/haber/abdulkadir-selvi-osman-kavala-nin-hapiste-tutulmasinin-turkiye-ye-ne-yarari-var-294332
Osman Kavala'ya yeni heyetten de ret
15 Mayıs 2024
/haber/osman-kavala-ya-yeni-heyetten-de-ret-295414
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TRT’deki Osman Kavala dizisini yok saydı
18 Aralık 2023
/haber/cumhurbaskani-yardimcisi-cevdet-yilmaz-trtdeki-osman-kavala-dizisini-yok-saydi-289440
Özel’den Erdoğan’a Gezi davası çağrısı: Arkadaşlarımızın esaretleri son bulmalıdır
28 Mayıs 2024
/haber/ozelden-erdogana-gezi-davasi-cagrisi-arkadaslarimizin-esaretleri-son-bulmalidir-295849
AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusunu öncelikli olarak inceleyecek
9 Nisan 2024
/haber/aihm-osman-kavalanin-ikinci-basvurusunu-oncelikli-olarak-inceleyecek-294062
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