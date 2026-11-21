Mezopotamya Ajansı'nda (MA) yer alan habere göre, hasta mahpusların tedavi ve tahliye haklarının sağlanması talebiyle Adalet Bakanlığı önünde başlatılan oturma eylemi dördüncü gününü geride bıraktı.

Farklı kesimlerin dayanışma ziyaretleriyle süren eylemde hak savunucuları ve mahpus yakınları, toplumsal barışın sağlanabilmesi için hasta mahpusların geciktirilmeden serbest bırakılması çağrısını yineledi.

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Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) öncülüğünde; Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği’nin (ÖHD) çağrısıyla gerçekleştirilen eylemde,cezaevlerinde giderek artan hak ihlallerine dikkat çekildi.

Bakanlık önünde bir araya gelen mahpus yakınları, hak savunucuları ve siyasi parti temsilcileri, hasta mahpusların koşulsuz olarak tahliye edilmesini ve tedavi haklarına erişimlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.

İdare ve Gözlem Kurulları’na tepki

Eylemde yapılan değerlendirmelerde, cezaevlerindeki İdare ve Gözlem Kurullarının tutumuna tepki gösterildi. Kurulların somut verilere dayanmayan kararlarla mahpusların tahliyelerini engellediği ve infaz sürelerini uzattığı belirtilerek, söz konusu uygulamaların hukuka aykırı olduğu ve mahpusların yaşam hakkını doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.

Cezaevlerinde son bir yılda baskıların ağırlaştığını ifade eden katılımcılar, kalıcı bir barış ortamının tesis edilebilmesi için tahliyelerin derhal başlatılması gerektiğini dile getirdi.

(EMK)