Adalet Bakanlığı önünde gazeteci Derya Okatan için özgürlük çağrısı

DİSK Basın-İş, sendikanın Disiplin Kurulu üyesi ve gazeteci Derya Okatan’ın tutuklanmasını Adalet Bakanlığı önünde protesto etti.

Eyleme Okatan’ın meslektaşları ve DİSK Basın-İş yöneticileri ve üyeleri katıldı.

"Gazeteci Derya Okatan’a özgürlük" yazılı pankartı açan gazeteciler, "Tutuklu gazetecilere özgürlük" ve "Gazetecilik suç değildir" yazılı dövizler taşıyarak, "Özgür basın susturulamaz" sloganları attı.

Burada konuşan Diren Yurtsever, Okatan'ın tutuklanmasını halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve gazetecilik mesleğine yönelmiş "ağır bir saldırı" olduğunu ifade ederek, "Şaibesi giderilmemiş dijital materyaller, bir gazetecinin özgürlüğünden mahrum bırakılmasının dayanağı haline getirilemez" dedi.

Gazeteci ve sendikamızın Disiplin Kurulu Üyesi Derya Okatan’ın tutukluluğuna karşı bugün Adalet Bakanlığı önünde basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Basın açıklamasını sendikamız adına Disiplin Kurulu Üyemiz Diren Yurtsever okudu. https://t.co/t8ZRQifkOB — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) October 8, 2026

"Gazetecilik, iktidarların çizdiği sınırlar içinde yürütülecek bir faaliyet değildir" diyen Yurtsever, "Gazetecilerin soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar yoluyla baskı altına alınması, yalnızca gazetecileri değil, toplumun tamamını susturmayı hedefleyen bir anlayışın ürünüdür" diye konuştu.

Yurtsever, Okatan’ın serbest bırakılmasını ve hakkındaki suçlamaların hukukun evrensel ilkeleri ile basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesini talep etti. Yurtsever ayrıca, söz konusu belgelerin harici diske ne zaman ve nasıl aktarıldığının, 2019 yılında alınan adli imajla karşılaştırılarak bağımsız bilirkişi incelemesiyle ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

"Tutuklanmam şahsımla ilgili bir durum değil, gazeteciliğe dönük bir saldırıdır"

Tüm basın örgütlerine seslenen Yurtsever, "Herkesi Derya Okatan ile dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından 2 Ekim’den bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Derya Okatan'ın mesajı okundu.

Okatan mesajında meslektaşları ve DİSK Basın-İş' e teşekkürlerini ileterek, şu ifadeleri kullandı:

"Benim tutuklanmam şahsımla ilgili bir durum değildir. Gazetecilik mesleğine dönük bir saldırıdır. Bir yanda gazeteciler tutuklanıyor, bir yanda bağımsız gazetecilik yapan T24 gibi internet siteleri kapatılıyor, gazetelerin sosyal medya hesapları engelleniyor. Basın özgürlüğü ayaklar altına alınıyor, halkın haber alma hakkı engelleniyor. Basın bu kadar ağır saldırı altındayken biz gazetecilere düşen örgütlü mücadeleye sarılmaktır. Mesleğinin onuru için direnen tüm meslektaşlarımın bu direnişi birlikte yürütmesi halinde gazeteciliğin, basın özgürlüğünün kazanacağına inanıyorum."

2019’da el konulan harici diskteki belgeler tutuklamaya gerekçe oldu Derya Okatan, 2019 yılında başka bir soruşturma kapsamında el konulan harici diskinde bulunduğu belirtilen belgeler gerekçe gösterilerek tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, diske el konulduktan 7 yıl sonra yaptığı incelemede, diskte PowerPoint, Word, Excel ve PDF formatlarında dosyalar tespit etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Okatan savcılık ifadesi alınmadan tutuklamaya sevk edildi. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği de dosyalar arasında Çorum ve Tokat’a ilişkin “sadece güvenlik güçlerinin elinde olması gereken gizlilik dereceli belgeler” bulunduğunu belirterek Okatan’ı tutukladı. Okatan, hakimlik sorgusunda söz konusu diski sinema arşivi olarak kullandığını, belgelerle hiçbir ilgisinin olmadığını ve bunları ilk kez jandarmada gördüğünü söyledi. Aynı diske 2019 yılında da el konulduğunu ancak o dönem bu belgelerle ilgili kendisine herhangi bir soru yöneltilmediğini belirten Okatan, dosyaların diske ne zaman ve nasıl yüklendiğinin araştırılması gerektiğini ifade etti. Okatan’ın avukatı Ziya Ergin ise belgelerin 1990-2003 yılları arasına ait olduğuna ve dosyaların son erişim ve değiştirilme tarihinin 2010 olarak göründüğüne dikkat çekti. Ergin, belgelerin harici diske ne zaman yüklendiğinin tespit edilmesi gerektiğini belirterek diskin başka dijital materyallerle karışmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Ergin ayrıca, söz konusu belgelerin günümüzde hâlâ gizlilik niteliği taşıyıp taşımadığının da araştırılmasını istedi. Derya Okatan cezaevinden mesaj gönderdi: “Bu yanlışlığın çözüleceğini umuyorum”

(HA)