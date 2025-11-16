ENGLISH KURDÎ
biamag
KADIN
Yayın Tarihi: 16 Kasım 2025 14:42
 Son Güncelleme: 16 Kasım 2025 20:26
Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet açıklaması: Berk Akand tahliye edilmedi, izin kullanmıştı

Şule Çet davasında hapis cezası alan Berk Akand'ın geçtiğimiz aylarda dışarıda çekilen bir fotoğrafı gündeme geldi. Tepkilerin ardından Adalet Bakanlığı bir açıklama yaparak Akand'ın tahliye edilmediğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet açıklaması: Berk Akand tahliye edilmedi, izin kullanmıştı

Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet’in cinsel saldırıya maruz bırakıldıktan sonra bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmesine ilişkin davada 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen Berk Akand’ın, tahliye edildiğine ilişkin haberlere Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Hakkında müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Çağatay Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand'ın tahliye olduğunu gazeteci Alican Uludağ duyurdu.

"Tahliye edilmedi açık cezaevindeyken izin kullanmıştı"

Adalet Bakanlığı, ise bu haberleri yalanlayarak "Berk Akand adlı hükümlünün cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan tam açıklama şöyle:

"Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir.

Ayrıca adı geçen hükümlünün açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemdeki izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanarak, hükümlünün açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılmış ve kapalı ceza infaz kurumuna nakli gerçekleştirilmiştir. Söz konusu kişi tahliye edilmediği halde tahliye edildiğine dair haber ve paylaşımlar yapanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018 günü patronu Çağatay Aksu ve Berk Akand ile bir araya geldiği bir plazada Aksu tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılmış ve aşağı atılarak öldürülmüştü. Bu süreçte Çet'in ölümü "intihar" denilerek gizlenmeye çalışılmıştı. Ancak Türkiye'nin dört bir tarafından kadınların sürecin takipçisi olmasıyla Aksu ve Akand'ın suçlu olduğu ortaya çıkartılmıştı. Aksu ve Akand'ın yargılama sürecinde de delil karartmaya çalıştığı hatta Çet'in ağzından bir intihar mektubu yazmayı da planladıkları ortaya çıkartılmıştı.

Aksu, cinayet suçundan müebbet hapis, nitelikli cinsel saldırıdan 10 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda müebbet ve 12 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme Aksu’ya iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını müebbet hapis cezasına çevirmişti. Akand ise cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardımdan 5 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Aksu’ya verilen müebbet ve 12 yıl altı ay hapisle Akand’a verilen 18 yıl dokuz ay hapis cezalarını Kasım 2022’de onamıştı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Şule Çet cinayeti Berk Akand kadın cinayeti davası erkek şiddeti Sanık Çağatay Aksu
