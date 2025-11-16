Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet açıklaması: Berk Akand tahliye edilmedi, izin kullanmıştı

Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet’in cinsel saldırıya maruz bırakıldıktan sonra bir plazanın 20. katından atılarak öldürülmesine ilişkin davada 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen Berk Akand’ın, tahliye edildiğine ilişkin haberlere Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Hakkında müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen Çağatay Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand'ın tahliye olduğunu gazeteci Alican Uludağ duyurdu.

Şule Çet davasında cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, tecavüze yardımdan 5 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Berk Akand yaklaşık 7 yıl 3 ay sonra tahliye edilmiş. Öyle bir infaz sistemimiz var ki suçlulara… pic.twitter.com/9DYTB5vb6W

Adalet Bakanlığı, ise bu haberleri yalanlayarak "Berk Akand adlı hükümlünün cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan tam açıklama şöyle:

"Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde infaz yasası ve ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiş olup, cezasının infazı devam etmektedir. Bu kişi tahliye edilmemiştir.

Ne olmuştu?

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018 günü patronu Çağatay Aksu ve Berk Akand ile bir araya geldiği bir plazada Aksu tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılmış ve aşağı atılarak öldürülmüştü. Bu süreçte Çet'in ölümü "intihar" denilerek gizlenmeye çalışılmıştı. Ancak Türkiye'nin dört bir tarafından kadınların sürecin takipçisi olmasıyla Aksu ve Akand'ın suçlu olduğu ortaya çıkartılmıştı. Aksu ve Akand'ın yargılama sürecinde de delil karartmaya çalıştığı hatta Çet'in ağzından bir intihar mektubu yazmayı da planladıkları ortaya çıkartılmıştı.

Aksu, cinayet suçundan müebbet hapis, nitelikli cinsel saldırıdan 10 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplamda müebbet ve 12 yıl hapis cezası almıştı. Mahkeme Aksu’ya iyi hal indirimi uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını müebbet hapis cezasına çevirmişti. Akand ise cinayete yardımdan 12 yıl 6 ay, cinsel saldırıya yardımdan 5 yıl ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 1 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Aksu’ya verilen müebbet ve 12 yıl altı ay hapisle Akand’a verilen 18 yıl dokuz ay hapis cezalarını Kasım 2022’de onamıştı.