Adalet Bakanlığı'ndan İmralı'da görüşme izni

Adalet Bakanlığı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, bakanlık tarafından sözlü olarak iletilen yanıt doğrultusunda DEM Partili, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve milletvekili Pervin Buldan görüşme için İmralı Adasına gidecekler.

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Hava durumuna bağlı olarak, DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın yarın ya da 29 Aralık'ta İmralı'ya giderek PKK Lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyor.

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(Mİ)