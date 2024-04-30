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Yayın Tarihi: 30 Nisan 2024 16:41
 ~ Son Güncelleme: 30 Nisan 2024 16:45
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Adalet Bakanlığı: İmralı’da tecrit yok

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, DEM Parti milletvekillerinin PKK Lideri Abdullah Öcalan’la ilgili başvurusuna yanıt verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adalet Bakanlığı: İmralı’da tecrit yok

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekillerinin, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için 7 Aralık 2023'te Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na (İHİK) yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yanıt verdi.

Müdürlük, İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ndeki mahpusların "kanun ve yönetmeliklerle verilen tüm haklardan eşit olarak faydalandıklarını" iddia etti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre müdürlük verdiği yanıtta, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına atıfta bulunarak, “Tecrit kavramından bahsedebilmek için mahkumun avukatı, yakınları veya diğer mahkumlarla olan iletişiminin tamamen ortadan kaldırılması gerektiği” ifadesini kullandı. 

“Tespitler dayanaksız”

Müdürlük ayrıca, milletvekillerinin başvurusunda yer alan tespitlerin “dayanaksız” olduğunu ileri sürerek şöyle dedi:

"22 Ocak 2007 tarihli ve 4511 No’lu Genelge kapsamında ceza infaz kurumunda bulunan tüm hükümlülerin ortak etkinliklerden yararlandırıldığı, başvuran avukatları ve yakınlarıyla görüşmelerinin engellenmediği, mevzuat doğrultusunda diğer mahkumlarla da spor ve diğer ortak alan etkinliklerine katıldığı,

 “(Öcalan’ın) 2023 yılında mektup, faks ve benzeri haberleşme yöntemlerinden yararlandığı,

“Yargı bağımsızlığına sahip hakim kararlarına karşı idarenin hiçbir şekilde telkin veya tavsiye suretiyle müdahale imkanı bulunmadığı…”

Müdürlük, başvurucuların 2023 yılında yüz yüze görüş, vasi ve ailesi ile telefon görüşmesiyle ilgili olarak ise Kurum İdare ve Gözlem Kurulu tarafından Öcalan ve diğer mahpuslar için altı ay süreyle telefon kısıtlaması kararı verdiğini ve söz konusu kararlara itiraz edilmediğini iddia etti. 

• Asrın Hukuk Bürosu avukatları, müdürlüğün yanıtında yer alan kararların kendilerine tebliğ edilmediğini daha önce birçok kez açıklamıştı. 

Başvurunun içeriği

DEM Parti milletvekillerinin başvurusunda, Öcalan ile İmralı'da tutulan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş'ın telefon, faks ve mektup yoluyla haberleşmesine izin verilmediği; aile, vasi ve avukat ziyaretlerinin engellendiği ve dış dünya ile bağlarının tümüyle koparıldığı söylenmişti.
 
Milletvekilleri yine, Öcalan'dan 25 Mart 2021 tarihinde kardeşi ile yaptığı kesintili telefon görüşmesinden sonra hiçbir şekilde haber alınamadığını, son görüşmeden 2022 yılının sonuna kadar 238 avukat ve 79 aile-vasi başvurusu yapıldığını belirtmişti.
 
Vekiller, başvurularında son olarak İmralı’nın ziyaret edilmesini, ailelerin, avukatların veya siyasi bir heyetin ada hapishanesinde tutulan mahpuslarla görüşmesini talep etmişti. (TY)

Abdullah Öcalan pkk lideri İmralı Hapishanesi tecrit dem parti
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