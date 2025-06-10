Adalet Bakanlığı: Danıştay hakimi intihar girişiminde bulundu

Danıştay'da görevli tetkik hakim 42 yaşındaki A.H., Mardin'de kaldığı otelin odasında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Yoğun bakıma alınan A.H.'nin tedavisi sürüyor.

Dün akşam saatlerinde A.H.'nin, bayram tatili için geldiği Mardin'in Artuklu ilçesinde kaldığı otel odasından silah sesi duyuldu. Bunun üzerine odaya giren otel görevlileri, A.H.'yi yaralı halde buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hakimin başından vurularak ağır yaralandığını belirledi. A.H., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren A.H.'nin hayati tehlikesi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bakanlık: İntihar girişimi

Adalet Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Danıştay Tetkik Hakimi A.H., Mardin'de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir" denildi.

(AB)