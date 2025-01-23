Adalet Bakanlığı, can kaybı sayısını 78 olarak düzeltti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında vefat eden kişilerin kimlik tespit çalışmaları sona erdi.

Adalet Bakanlığı, Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu, tüm kimliklerin tespit edildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nın 22 Ocak tarihli haberine göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan DNA testleri sonucunda oteldeki yangında üç kişinin daha hayatını kaybettiğini tespit etmiş ve toplam can kaybı sayısının 79'a yükseldiğini bildirmişti.

Açıklamada, “Ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerine destek için İstanbul’dan bir başkan yardımcısı, 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Ankara’dan 2 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Düzce’den 3 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Bolu’da görev yapan 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni olmak üzere toplamda 14 adli tıp uzmanı ve 8 otopsi teknisyeni görevlendirilmiştir. Kurum Başkanı başkanlığında 23 kişilik bir ekip görev yapmaktadır” bilgisine yer verildi.

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Bugün saat 02.30 itibarıyla kuruma ulaşan cenaze ve ceset parçalarının otopsi ve ölü muayenesi işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Otopsi ve ölü muayenesi yapılan 57 cenaze Bolu’da ölü muayenesi ve kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Kimlik tespiti yapılamayan 21 cenaze otopsi ve kimlik tespiti işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderilmiştir. 20 cenaze kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Bir cenazenin kimlik tespiti yapılmış olup yabancı uyruklu olan cenaze için konsolosluk belgesi ve cenaze yakını beklenmektedir.”

Açıklamada, “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen yangında vefat eden 78 kişinin ölüm sebebi ve kimlik tespiti kurumumuzca tamamlanmıştır. 77 cenaze yakınlarına teslim edilmiştir. Yabancı uyruklu bir cenazenin teslimi için yakını beklenmektedir” ifadesi kullanıldı.

Grand Kartal Otel yangını

Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 78 kişinin kimlikleri şöyle: Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Yılmaz Sarıtaş, Doruk Sarıtaş, Ömür Kotan, Bilal Gültekı̇n, Zehra Sena Gültekı̇n, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekı̇n, Muhammed Selim Gültekı̇n, Yusuf Sinaneddin Gültekı̇n, Enes Gültekı̇n, Rümeysa Gültekı̇n, Mehmet Cem Doğan, Ayşemin Elif Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetı̇z, Vedat Çetı̇z, Ahmet Çetı̇z, Sedat Çetı̇z, Esat Çetı̇z, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Mert Doğan, Duygu Doğan, Elif Naz Boduroğlu, Doğa Doğan, Mavi Doğan, Eren Bağcı, Ceren Yaman Doğan, Lalin Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Can Tokcan, Demir Tüzgı̇ray, Defne Tüzgı̇ray, Yasemen Boncuk Tüzgı̇ray, Erhan Tüzgı̇ray, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Nedim Türkmen, Ayşe Neva Türkmen, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Defne Arkadaş, Dila İnal, Ela İnal, Laura Kurtınadze, Feray Kanpolat, Oya Kanpolat, Özüm Karataşlı, Alya Altın, Kübra Altın, Esra Nazı̇k, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Yiğit Gençbay, Alp Mercan, Şevval Şahı̇n, Mine Akı̇şli, Şenol Akı̇şli, Gülçin Akı̇şli, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız.

Yangında yaralanan 39 kişi taburcu edildi

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yangında 1'i ağır 51 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?

Soğutma ve arama kurtarma işlemleri tamamlandı

Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı saat 03.27'de başlayan yangına, ilk ihbarın gelmesiyle itfaiye ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil toplum kuruluşlarınca geniş çaplı müdahale başlamıştı.

Yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma işlemleri tamamlandı.

JAK ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespiti yapılması üzerine çalışmalar başlatıldı.

Bolu’da 78 kişinin öldüğü otelle ilgili tartışmalar ve bilinenler

(VC)