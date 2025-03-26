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Yayın Tarihi: 26 Mart 2025 13:52
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2025 16:04
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Adalet Bakanı’ndan Öcalan'ın ailesinin İmralı başvurusuna ilişkin açıklama

“Hükümlülerin hakları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesiyle ilgili talebi değerlendireceğiz.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Adalet Bakanı’ndan Öcalan'ın ailesinin İmralı başvurusuna ilişkin açıklama
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç’un yanıtladığı sorular arasında Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden eylemleri takip eden 7 gazetecinin tutuklanması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "boykot" çağrısı ve Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu vardı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Tunç, ayrıca Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'la dördüncü kez görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtladı:

Dördüncü görüşmeyle ilgili değil de, İmralı'yla ilgili bir aile görüşmesi talebi var. Bu talebi de değerlendiriyoruz. Daha önce Ömer Öcalan görüşme yapmıştı. Aileyle ilgili daha evvel de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. Burada kanun, hükümlülerin hakları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesiyle ilgili talebi değerlendireceğiz." 

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PKK lideri, 43 ay aradan sonra ilk kez 23 Ekim 2024'teki aile görüşü kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü. Bu görüşmede tecridin sürdüğüne dikkat çeken Öcalan, “Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim,” dedi

İmralı Adası’na kimlerin gideceği sorusuna karşılık ise Tunç, talebe göre konuya bakılacağını bildirdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Abdullah Öcalan Yılmaz Tunç İmralı Cezaevi Kürt sorununda çözüm tartışmaları Ömer Öcalan
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