Adalet Bakanı’ndan Öcalan'ın ailesinin İmralı başvurusuna ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tunç’un yanıtladığı sorular arasında Saraçhane’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden eylemleri takip eden 7 gazetecinin tutuklanması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "boykot" çağrısı ve Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınına ilişkin bilirkişi raporu vardı.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Tunç, ayrıca Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'la dördüncü kez görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtladı:
“Dördüncü görüşmeyle ilgili değil de, İmralı'yla ilgili bir aile görüşmesi talebi var. Bu talebi de değerlendiriyoruz. Daha önce Ömer Öcalan görüşme yapmıştı. Aileyle ilgili daha evvel de kardeşinin görüşmeleri olmuştu. Burada kanun, hükümlülerin hakları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu. Aile görüşmesiyle ilgili talebi değerlendireceğiz."
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İmralı Adası’na kimlerin gideceği sorusuna karşılık ise Tunç, talebe göre konuya bakılacağını bildirdi. (TY)