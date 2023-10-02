Adalet Bakanı’ndan “Can Atalay” açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin “Can Atalay hakkındaki hükmün kesinleşmesi itibarıyla milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki fezleke okutulmalı mı, yoksa Anayasa Mahkemesi kararı mı beklenmeli?” sorusu üzerine Tunç, yargı kararlarının ve Anayasa hükümlerinin ortada olduğunu hatırlattı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Olayları davasında bazı sanıklar hakkında onama, bazı sanıklar hakkında bozma kararları verdiğini aktaran Tunç, şunları söyledi:

“Hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir ayaklanma, kalkışma ortaya çıktı. Bu kalkışmayla ilgili hukuk devletinde, özellikle yargı konuya el attığında 'Gezi yargılanamaz, Gezi onurumuzdur' derseniz, hukuk devletinde bu olmaz. Burada şehitler var, ölen vatandaşlar var, terör örgütünün paçavraları asılmış, terör örgütünün elebaşlarının resimleri asılmış, siz burada nasıl 'suç yok' dersiniz? Ama maalesef ülkemizde bunları söyleyenler var. Ortada bir suç varsa bunun soruşturulması hukuk devletinde olması gerekir. Soruşturuldu, bağımsız, tarafsız yargı bir karar verdi. Bu karara hepimiz saygı duyacağız. Karar elbette ki eleştirilebilir. Ama 'Kararı kabul etmiyoruz. Gezi direniştir, yargılanamaz, onurumuzdur' şeklindeki ifadeler, demokratik hukuk devletinde olmaz.”

Atalay’ın dokunulmazlığına dair de şunları söyledi:

“Mahkumiyet verilenlerden bir tanesiyle ilgili olarak, seçilmiş olması nedeniyle acaba 'Dokunulmazlık kapsamında mıdır' tartışması var. Bununla ilgili de Yargıtay gerekli kararı verdi. Anayasamızın 83’üncü maddesinde 'Bir milletvekili sorguya çekilemez, sorgulanamaz, yargılanamaz' cümlesi var ama alttaki fıkraları okumayanlar, sadece dokunulmazlığın o fıkradan ibaret olduğunu zannediyorlar. Aşağıdaki fıkraları okuduğumuz zaman seçimden önce soruşturmasına başlanmak kaydıyla... Gezi Davası seçimden önce soruşturmasına başlanmış, anayasal düzenle ilgiliyse diyor, Anayasa’nın 14. maddesinde. Bu suç anayasal düzen kapsamında.”

Yargıtay'ın, dokunulmazlık kapsamında olmadığına hükmettiğini hatırlatan Tunç, kesin hükmün sonuçlarının, Anayasa'nın 84. maddesinde düzenlendiğini belirterek, “84. maddeye göre kesin hükmün Genel Kurulda okunmasıyla birlikte milletvekilliği düşüyor. Tüm bu süreçleri hep beraber takip edeceğiz. Kesin hükmün sonuçları ne olur Anayasamızda yazılmış. Bu kurallara hepimiz uyacağız” dedi.

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(AS)