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Yayın Tarihi: 24 Ocak 2025 17:48
 ~ Son Güncelleme: 24 Ocak 2025 17:51
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ön bilirkişi raporuna “Korsan metin” dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in paylaştığı bilirkişi ön raporu için "Resmi niteliği yok" dedi. Özel’in kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalıştığını iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ön bilirkişi raporuna “Korsan metin” dedi
Fotoğraf: Selim Bostancı / AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yayınladığı ön bilirkişi raporu hakkında açıklama yaptı.

Raporun soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmadığını, bu nedenle de resmi bir niteliği olmadığını söyledi.

Raporu 'korsan metin' olarak nitelendiren Tunç, “Kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır" diye de ekledi.

Tunç ayrıca Özgür Özel ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “Bilirkişiye dosyadan el çektirildi” açılamasına karşılık da soruşturmadaki yeni görevlendirmelerin yangına ilişkin incelemenin derinleştirilmesiyle ilgili olduğunu iddia etti. Tunç’un açıklaması şöyle:

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir.

Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz.

Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır. Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır. 78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir?

İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir? Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir. Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez.

Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir. Milletimiz müsterih olsun. Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. 78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır.

Ön rapor çıktı: Bilirkişiye göre belediye değil bakanlık, il özel idaresi ve otel sahipleri kusurlu
Ön rapor çıktı: Bilirkişiye göre belediye değil bakanlık, il özel idaresi ve otel sahipleri kusurlu
Bugün 15:43

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Kartalkaya Kartalkaya Otel Yangını Grand Kartal Otel
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Ön rapor çıktı: Bilirkişiye göre belediye değil bakanlık, il özel idaresi ve otel sahipleri kusurlu
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