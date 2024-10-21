Adalet Bakanı Tunç’tan “etki ajanlığı” açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde dün düzenlenen AKP Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada “etki ajanlığı” denilen teklifle ilgili konuştu.

Bu teklifin de içinde yer aldığı 9. Yargı Paketi'nin önceki yasama yılından, bu yasama yılına intikal eden bir paket olduğunu belirten ve paketin, Meclis Genel Kurulunun gündeminde olduğunu söyleyen Tunç, “9. pakette yer alan ve özellikle kamuoyunda yanlış anlaşılan, 'etki ajanlığı' olarak sunulan, 'Türkiye'de araştırma yapanların sanki cezalandırılacağına yönelik hüküm getiriliyormuş' gibi birtakım yanlış anlamalardan kaynaklanan, bazısı da kasıtlı olarak özellikle aleyhte propagandaya dönüştürülen bir husus var. Burada etki ajanlığı değil, Türkiye'de araştırma yapanların cezalandırılacağına ilişkin bir hüküm yok kanun teklifinde" dedi.

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Tunç, teklifte, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri ve siyasal yararları aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun yararına Türkiye'de suç işleyenlerin cezalandırılacağına ilişkin bir hükmün yer aldığını” vurguladı:

“Eğer siz Türkiye'de bir suç işlerken ve bunu casusluk kastıyla işliyorsanız, o zaman hem casusluktan ceza alırsınız hem de işlediğiniz suçtan dolayı ceza alırsınız. Türkiye'de casusluk kastıyla kişisel verilerin ihlali ya da kişiyi tehdit ya da kişiyi hürriyetinden alıkoyma gibi birtakım suçlar işlendiğini uygulama gördü. Burada özellikle o kişilerin sadece işlediği suçtan değil ve hangi maksatla işlediği ortadayken, casusluk niyetiyle işlemişse casusluktan dolayı da ayrıca cezalandırılmasına ilişkin bir hüküm. Yoksa Türkiye'de araştırma yapan herkes cezaya tabi tutulacak, vesaire söz konusu olamaz. Türkiye'de casusluk kastıyla kişisel verileri ihlal edenler cezalandırılmasın mı diyeceğiz? Kim buna itiraz edebilir. Türkiye'de casusluk kastıyla kişiyi hürriyetinden alıkoyanlar hem kişiyi hürriyetinden alıkoyma cezası alsınlar hem de casusluktan dolayı. Buna kimse itiraz edemez."

Bilişim suçları ve cezasızlık

Tunç, Türkiye'de son günlerde konuşulan "cezasızlık" algısını ortadan kaldırmaya yönelik ve toplumda infial oluşturan konularda bazı değişiklikler yapma ihtiyacı doğduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilişim suçlarının artması ve bu yolla gerek yasa dışı bahis gerek dolandırıcılık gerekse internet yoluyla işlenen suçların artması nedeniyle bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Özellikle toplum güvenliğini bozan, trafik güveliğini ihlal eden, ruhsatsız silahların yaygınlaşması ve bu anlamdaki cezalardaki caydırıcılık, tutuklama sebepleri olarak katalog suçlara bazı suçların ilave edilmesi gibi.

Yine özellikle denetimli serbestlik uygulamalarıyla ortaya çıkan 2 yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde suçluların yatarının olmaması eleştirilere neden oluyordu. 2 yılın altındaki suçlar bakımından da hiç cezaevine girmeden bir suçlunun ceza alıp kurtulmasının doğru olmadığını, zaten uzun zamandır söylüyoruz. Bu anlamdaki taslağımızı da milletvekillerimize arz ettik ve inşallah kapsamlı bir düzenleme olacak.”

(AS)