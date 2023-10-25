Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay yorumu: Gerekçeye göre işlem yapılır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusundaki hak ihlali kararını değerlendirdi.

Tunç, AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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AYM'nin Atalay'ın bireysel başvurusunda "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine karar verdiğinin belirtilmesi üzerine Tunç, "Karar daha yeni. Henüz gerekçeli karar açıklanmadı. Gerekçeli kararı gördükten sonra bir açıklama yapmak gerekir” dedi.

"Hak ihlali kararı Meclise dönüş anlamına mı geliyor?" sorusuna Tunç, "Anayasa Mahkemesi'nin, eğer bir hak ihlali kararı varsa, gerekçeli kararı okumamız lazım. O gerekçeli karar doğrultusunda işlem yapılır" yanıtını verdi.

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Ne olmuştu? Gezi Davası'nda yargılanan Can Atalay'a, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 25 Nisan 2022'de 18 yıl hapis cezası verildi. İstinaf Mahkemesi'nin 28 Aralık 2022'de verilen mahkûmiyet kararını onamasından sonra karar temyiz edildiğinden dava dosyası Yargıtay'a gönderildi. Can Atalay, 14 Mayıs seçiminde 75 bin 720 oyla TİP Hatay Milletvekili seçildi. 25 Mayıs'ta mazbatası avukatı tarafından alınan Can Atalay için aynı gün UYAP üzerinden ve 26 Mayıs'ta doğrudan Yargıtay'a tahliye başvurusunda bulunuldu. Ancak önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi 13 Temmuz'da Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği emsal kararları yok sayarak oy birliğiyle tahliye talebini reddetti. Bu karara karışık yapılan itirazı da Yargıtay 4. Ceza Dairesi bire karşı dört oyla reddetti ve 3. Ceza Dairesi'nin kararını yerinde buldu. Karar üzerine Atalay'ın avukatları 21 Temmuz'da adil yargılanma hakkı ile seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğini belirterek AYM'ye bşvurdu. Ardından Yargıtay 3. Ceza Dairesi 28 Eylül'de aynı davada Osman Kavala'nın müebbet, Can Atalay, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'in 18 yıl ağır hapis cezalarını onadı.

(RT)