Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Yargı kararını bekleyeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu'na katıldı.

Bakan Tunç, katıldığı programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, 13. Ağır Ceza Mahkemesinin TİP Milletvekili Can Atalay dosyasını Yargıtay’a göndermesine ilişkin değerlendirme yaptı.

Tunç, Atalay ile ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"Burada yargıyı ilgilendiren bir durum söz konusu. Anayasa Mahkemesi kararından sonra ilk derece mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ne konu bireysel başvurunun Yargıtay sürecinde sonuçlandığı ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar neticesinde olduğu düşüncesiyle yerel mahkeme başkanı dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Şimdi yargının önündeki konuyla ilgili olarak Adalet Bakanı'nın yorum yapması tabiiki mümkün değil. Yargı, bağımsız, tarafsız en doğru kararı verecektir. Ancak şunu ifade edelim; Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde herkes anayasayla ve kanunlarla bağlıdır. Dolayısıyla bağlı olduğumuz anayasadan almayan yetkiyi hiçbir kimse ya da hiçbir organ kullanamaz. O nedenle yorum farkıyla anayasanın bazı maddelerinin yok sayılması da anayasaya aykırıdır. Dolayısıyla hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz. Bu yargı süreci sonucunda verilecek karara da saygı duyacağız."