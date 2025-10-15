ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2025 13:57
 Son Güncelleme: 15 Ekim 2025 14:51
Adalet Bakanı Tunç: Rojin Kabaiş dosyası için ek uzman raporu talep edildi

Tunç, devam eden soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ROjin kabaiş'in babası açıklama yapıyuor. Önünde farklı kurumlardan mikrofonlar var.
Fotoğraf: Evrim Deniz/ bianet

Van’da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolduktan 15 Ekim’de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, yazılı açıklama yaptı:

“Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma çok yönlü şekilde devam etmektedir. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan kapsamlı inceleme sonucunda hazırlanan rapor dosyaya girmiştir. Otopsi, biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik analizlerin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan konuya ilişkin ek bir uzman mütalaası talep edilmiştir.”

Tunç, soruşturmanın tüm boyutlarıyla sürdüğünü belirterek, “Kamera kayıtları, telefon incelemeleri, HTS dökümleri ve tanık ifadeleri detaylı biçimde değerlendirilmektedir. Rojin Kabaiş’in kullandığı telefonun kilidinin açılması için yurt dışından uzmanların da dahil olduğu teknik çalışmalar ve dijital materyal incelemeleri devam etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı, soruşturmanın hiçbir ayrıntı göz ardı edilmeden yürütüldüğünü vurguladı ve “Rojin evladımızın acılı ailesi ve milletimiz müsterih olsun; soruşturmada tek bir nokta dahi karanlıkta kalmayacak, maddi gerçek mutlaka ortaya çıkarılacaktır" dedi.



şüpheli kadın ölümleri Rojin Kabaiş şüpheli kadın cinayetleri
