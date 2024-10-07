Adalet Bakanı Tunç: "İyi hal indirimi toplumda tepki doğuruyor, tartışacağız"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu akşam habercilerin sorduğu soruları yanıtaldı. Kadın cinayetleri ve travmatik tepkilere yol açan şiddete dayalı suçlarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede "İyi hal indirimi tartışılmalı. İnfaz sistemiz caydırıcı olmalı. Bazı suçlar için denetimli serbestlik konusunu tartışacağız" dedi.

"İyi hal indiriminin yeniden tartışılması gerek"

Bakan Tunç, "Bir yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanabilmesi için [...] kişilerin belli bir süre cezaevinde kalmış olması [gerektiğine] ilişkin tekliflerini yineleyeceklerini" söyledi.

Tunç, "[...] duruşmadaki kılık kıyafeti nedeniyle indirim alan kişilerle ilgili hep eleştiri söz konusu oldu[ğuna]" da değindi.



"Geçen yasama döneminde sırf indirim almak için kılık kıyafetin indirim sebebi olmayacağı yönünde bir düzenleme yapmıştık ama bu konudaki eleştiriler de hep devam etti. Şimdi bu iyi hal indiriminin yeniden bir tartışılması lazım." dedi.

Tunç "[...] cezalarda bir alt sınır ve bir üst sınır var. Hakim dosyaya göre bu sınırlar arasında karar veriyor. " diye hatırlattı. "Biz de iyi hal indirimi olduğunda bazı suçlar bakımından özellikle kamuoyunun bir tepkisiyle karşı karşıya kalıyoruz." dedi.

"İnfazın ıslaha yönelik olması lazım"

Tunç ceza infaz sisteminin caydırıcılığının olması gerektiğini söyledi.

"[...] Kişinin işlediği suçun karşılığı bir cezayı alması önemli. Ceza aldıktan sonra da cezaevinde infaz sistemimizin özellikle caydırıcılığa yönelik olması lazım, bir de ıslaha yönelik olması lazım. Bu anlamda da ıslaha yönelik çok önemli çalışmalarımız var. Özellikle ceza üzerindeki kişilerin tahliye olduktan sonra bir daha suç işlememesi için gerekli eğitim çalışmaları, mesleki atölyeler, meslek edindirme bunları daha da arttırmanın çabası içerisinde olacağız."

"Cezaevleri dolu diye hakim bırakmaz"

Tunç "suçlular"ın cezaevinde olmalrı gerekirken dışarıda dolaşmaları eleştirilerine karşılık olarak da "[...] cezaevi dolu diye bir suçlunun cezaevine alınmaması gibi bir durum söz konusu olamaz." dedi. "[...] bir suç işlenmişse, tutuklamayı gerektiriyorsa orada cezaevi dolu diye hakim veya savcı bırakmaz. Bu nedenle o bir mazeret değildir. O konudaki tedbirleri de artırmanın gayreti içerisindeyiz."

Tunç "hadım yasası"nı da yeniden değerlendirebiliriz

Adalet Bakanı, cinsel suçlardan mahkum olanların cinsel işlevlerinin sona erdirileceği tıbbi müdahalelere maruz bırakılmalarını öngören yasa tasarısı konusunda sorulan soruya da "Yasada buna imkan veren ibareler [bulunduğunu]" söyleyerek yanıt verdi. Bunu da "yeniden değrelendirebileceklerini" söyledi.

İyi hal indirimi nedir? İyi hal indirimi, Türk Ceza Kanunu'nda sanığın duruşmalardaki davranışlarının olumlu bulunması sonucunda hükmedilen cezasında yapılan indirimdir. Mahkemeler, sanığın tutum ve davranışlarının "pişmanlık" ve "saygı" göstergesi olduğunu değerlendirirse bu indirimden faydalandırabilir. İyi hal indirimi, genellikle takdiri indirim sebebi olarak bilinir ve TCK'nın 62. maddesi çerçevesinde uygulanır. İndirim uygulanırken mahkemeler şu etmenleri göz önüne alıyor: Sanığın yargılama sürecindeki davranışları: Örneğin, duruşmalarda mahkemeye karşı saygılı ve düzenli davranışlar sergilemesi.





Pişmanlık gösterme: Sanığın suçunu kabul etmesi veya işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı belirtmesi.





Tutuklu ya da tutuksuz geçirdiği süredeki davranışları: Sanığın bu sürelerde disiplinli, düzenli ve topluma uyum sağlayıcı bir şekilde davranması da göz önünde bulundurulabilir. Bu indirim, genellikle cezada 1/6 oranında bir indirim sağlıyor.

(AEK)