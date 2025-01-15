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Yayın Tarihi: 15 Ocak 2025 12:24
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2025 12:41
2 dk Okuma

İKİNCİ İMRALI ZİYARETİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanı Tunç: İmralı ile ikinci görüşmeye dair henüz talep yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ikinci İmralı görüşmesi için henüz talepte bulunulmadığını belirtti ve "Talepte bulunulması takdirde bunun değerlendirmesini gerçekleştiririz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adalet Bakanı Tunç: İmralı ile ikinci görüşmeye dair henüz talep yok
*Fotoğraf: AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, DEM Parti İmralı heyetinin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapacağı ikinci görüşmeye ilişkin konuştu.

Görüşme için henüz bir talep olmadığını söyleyen Tunç, "Talepte bulunulması takdirde bunun değerlendirmesini gerçekleştiririz" dedi.

"İstanbul Barosu’nun talihsiz açıklamaları oldu"

İstanbul Barosu'na yönelik başlatılan soruşturma da sorulan Tunç, "İstanbul Barosu’nun talihsiz açıklamaları oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda başlatılan bir soruşturma söz konusu oldu. Bu soruşturmada İstanbul Barosu Başkanı ve vekilinin görevlerinin son verilmesiyle ilgili bir davaname görülecek. Süreci takip edeceğiz” diye konuştu.

"Beşiktaş Belediyesi ile ilgili soruşturma gizli"

Adalet Bakanı, İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"47 kişi hakkında soruşturma söz konusu. Soruşturma gizli. İfadeler alınıyor. Soruşturmanın sürecini beklemek lazım. Dosyanın içeriğini bilmeden yargıya yönelik tehditkar ifadeler kullanmak kimseye yakışmaz."

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Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Yılmaz Tunç PKK lideri abdullah öcalan
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