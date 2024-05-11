Adalet Bakanı Tunç: Anneler Günü’nde açık görüş yapılacak

Adalet Bakanı Tunç, '''Anneler Günü' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" açıklaması yaptı.

Tunç, Anneler Günü dolayısıyla ceza infaz kurumlarında bulunan kadınlarla ilgili şöyle dedi:

"Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 13-17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, ''Anneler Günü'' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız."

"Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15’inci maddesi gereğince aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin #AnnelerGünü’nü kutluyorum."

(EMK)