ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 1 Eylül 2025 23:03
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2025 00:25
1 dk Okuma

ADLİ YIL AÇILIŞ RESEPSİYONU

Adalet Bakanı Tunç: “Af yok"

Adalet Bakanı Tunç, Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda Özgür Özel'e yanıt verdi: "Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok" dedi ve "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışmalarının söz konusu olmadığını" söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adalet Bakanı Tunç: “Af yok"
Adalet Bakanı Yılmz Tunç resepsiyon çıkışında soruları yanıtlıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, pazartesi akşamı Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamaları arasında infaz sistemine ilişkin düzenlemelerle ilgili 11. Yargı Paketi üzerine çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Genel Af anlamına gelebilecek bir çalışma yok

AA'nın haberine göre Tunç, genel af konusundaki soruya "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." diye karşılık verdi.

"11. Yargı Paketi"nde ne var?

Tunç, "11. Yargı Paketi"nin içeriğine ilişkin soruya "bilişim suçları"ndan başlayarak yanıt verdi.

Bakan, "Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları çok artmaya başladı [...] Bilişim suçları telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar bunlar özellikle gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden çok önemli konular. [...] Meclis ekimde açıldığında bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi gündeme gelecek." dedi.

Bakan havaya ateş edenlerle ve trafikte yol kesmeyle ilgili olarak da yaptırımları arttıracaklarını söyledi.

"Özgür Özel'in dediği gibi 'ikili hukuk sistemi' yok"

Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'ye  verdiği yazılı soru önergesine ilişkin soruyu da "Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok." diyerek yanıtladı.

Özel'in, "yürütülen soruşturmalarda bazı avukatlar bakımından soruşturma izni verildiği, bazıları hakkında verilmediği" iddiasının sorulduğu Tunç, "Kimin hakkında soruşturma izni istenmişse, Adalet Bakanlığı yetkisini kullanarak onun hakkında soruşturma izni verebilir, durum bundan ibaret." dedi ve Özel'in sorularına "yazılı olarak cevap [vereceğini]" söyledi.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç özgür özel Genel af bilişim suçları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git