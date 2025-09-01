Adalet Bakanı Tunç: “Af yok"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, pazartesi akşamı Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamaları arasında infaz sistemine ilişkin düzenlemelerle ilgili 11. Yargı Paketi üzerine çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Genel Af anlamına gelebilecek bir çalışma yok

AA'nın haberine göre Tunç, genel af konusundaki soruya "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." diye karşılık verdi.

"11. Yargı Paketi"nde ne var?

Tunç, "11. Yargı Paketi"nin içeriğine ilişkin soruya "bilişim suçları"ndan başlayarak yanıt verdi.

Bakan, "Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları çok artmaya başladı [...] Bilişim suçları telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar bunlar özellikle gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden çok önemli konular. [...] Meclis ekimde açıldığında bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi gündeme gelecek." dedi.

Bakan havaya ateş edenlerle ve trafikte yol kesmeyle ilgili olarak da yaptırımları arttıracaklarını söyledi.

"Özgür Özel'in dediği gibi 'ikili hukuk sistemi' yok"

Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'ye verdiği yazılı soru önergesine ilişkin soruyu da "Türkiye'de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok." diyerek yanıtladı.

Özel'in, "yürütülen soruşturmalarda bazı avukatlar bakımından soruşturma izni verildiği, bazıları hakkında verilmediği" iddiasının sorulduğu Tunç, "Kimin hakkında soruşturma izni istenmişse, Adalet Bakanlığı yetkisini kullanarak onun hakkında soruşturma izni verebilir, durum bundan ibaret." dedi ve Özel'in sorularına "yazılı olarak cevap [vereceğini]" söyledi.

(AEK)