Adalet Bakanı: Son 15 günde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Eldeş köyünde 2 ev ile 2 samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangın bölgesinde dün gece (26 Temmuz) incelemede bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Tunç, yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangında, biri tescilli tarihi ev olmak üzere 4 yapının kullanılamaz hale geldiğini aktaran Tunç, "Yangının büyümeden, ormana sirayet etmeden söndürülmesi sevindirici, can kaybının olmaması sevindirici," dedi.

Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Karabük'te bulunduğunu belirterek, "Karabük'te de büyük mücadele var. Safranbolu ilçemizde yangın devam ediyor. Orada da yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. İnşallah söndürülür. Gece boyunca büyük mücadele olacak," diye konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

“Adli kontrol altında olan kişiler de var”

Rüzgârın etkisiyle hızlı yayılan yangınların söz konusu olduğuna işaret eden Tunç, Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, açıklamasına şöyle devam etti:

“Her bir yangının çıkış sebebi, her bir noktada farklı olabiliyor. Bunlarla ilgili, ilgili yerlerde, ilgili cumhuriyet başsavcılıklarımız gerekli soruşturmaları açıyorlar. Şu anda bu yangınlarla ilgili olarak tutuklu olan kişiler de var, adli kontrol altında olan kişiler de var. Bunların sayıları bazen artabiliyor. Soruşturmalar neticesinde yangının çıkış sebebi ortaya çıktığında verilen kararlar da değişik olabiliyor. O nedenle şu anda ülke genelinde son 15 gün içerisinde çıkan yangınlarla ilgili 17 kişi tutuklu. Dolayısıyla bu soruşturmalar yargımız tarafından yapılıyor. Önemli olan, bu yangınların çıkmaması, çıkan yangınların da herhangi bir can kaybına sebebiyet vermeden söndürülebilmesi. Rabbim bizlere bir daha bu tür afetler yaşatmasın diyorum.”

Bakan Tunç’a, Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Baykal, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ile diğer ilgililer eşlik etti. (TY)