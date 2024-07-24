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Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 17:50
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2024 17:55
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Adalet Bakanı: Kavala'nın yeniden yargılama talebi hem usul, hem esas bakımından uygun değil

Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi üzerine konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Temyiz incelemesinden geçen kararlarla ilgili kanun yararına bozmaya gidilemiyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adalet Bakanı: Kavala'nın yeniden yargılama talebi hem usul, hem esas bakımından uygun değil
Fotoğraf: Erçin Ertürk / AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP’nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı Tuğrul Türkeş’in Osman Kavala'yla görüşmek için yaptığı başvuru sorulması üzerine Tunç, 19 Temmuz'da Adalet Bakanlığına bir dilekçe verildiğini ve konunun değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.

Tunç ayrıca Kavala'nın yeniden yargılanma başvurusunun İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince reddedildiğini, buna yönelik itirazın da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmediğini ifade eden Tunç, bunun ardından kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığına başvurulduğunu hatırlattı.

Yeniden yargılanma talebinde, "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun parlamenter sistem döneminde olduğu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği için suçun mağdurunun değiştiğine ilişkin gerekçe sunulduğunu anlatan Tunç, bu gerekçeyi uygun görmediklerini söyledi.

Yılmaz Tunç, "Gezi davasıyla ilgili istinaf ve Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen durum söz konusu. Temyiz incelemesinden geçen kararlarla ilgili kanun yararına bozmaya gidilemiyor. Hem usul, hem esas bakımından uygun olmayan başvuru olarak değerlendirildi." diye konuştu.

(HA)

Osman Kavala adalet bakanı Yılmaz Tunç tuğrul türkeş
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