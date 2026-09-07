ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.09.2026 13:16 7 Eylül 2026 13:16
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.09.2026 16:28 7 Eylül 2026 16:28
Okuma Okuma:  2 dakika

Adalet Bakanı Gürlek: “Nafaka düzenlemesini Ekim’de hayata geçirmeyi düşünüyoruz”

Gürlek, 12. Yargı Paketi’nin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini söyledi ve “Ekim ayında ikinci kısmını da gündeme getireceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Adalet Bakanı Gürlek: “Nafaka düzenlemesini Ekim’de hayata geçirmeyi düşünüyoruz”
*Akın Gürlek
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Ankara 2 No’lu Barosu’nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı’nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı paketinin ikinci kısmının Ekim ayında gündeme geleceğini söyledi ve paketin detaylarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Gürlek konuşmasında, 12. Yargı Paketi’nin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini söyledi ve “Ekim ayında ikinci kısmını da gündeme getireceğiz” dedi.

Medeni ve kazanılmış haklara yönelik planlamalara dair “Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

4 Haziran 2026’da Anayasa Mahkemesi, (AYM) Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasına ilişkin "süresiz olarak" ibaresinin iptaline karar vermişti. Ardından “12. Yargı Paketi” olarak adlandırılan LGBTİ+ların beden bütünlüğüne ve kimliğine, kadınların medeni ve kazanılmış haklarına ve çocukların çocukluk haklarına dair baskılayıcı ve engelleyici maddeler de içeren torba yasanın içeriği kamuoyuyla paylaşılmıştı. Kadınların ve LGBTİ+ların Haziran 2026 boyunca birçok kentte yaptığı eylemler sonucu, bu maddeler torba yasadan çıkarılmıştı.

12. Yargı Paketi: LGBTİ+’lar, sosyal medyada kimlik doğrulama, çocuk cezaları ve nafaka, tekliften çıkarıldı
12. Yargı Paketi: LGBTİ+’lar, sosyal medyada kimlik doğrulama, çocuk cezaları ve nafaka, tekliften çıkarıldı
23 Haziran 2026
Kadının İnsan Hakları Derneği: Nafaka hakkına dokunmayın, kadınları yoksulluğa mahkum etmeyin
Kadının İnsan Hakları Derneği: Nafaka hakkına dokunmayın, kadınları yoksulluğa mahkum etmeyin
9 Haziran 2026

(YF/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
nafaka hakkı nafaka hakkına saldırı boşanma hakkı akın gürlek
ilgili haberler
12. Yargı Paketi: LGBTİ+’lar, sosyal medyada kimlik doğrulama, çocuk cezaları ve nafaka, tekliften çıkarıldı
23 Haziran 2026
/haber/12-yargi-paketi-lgbti-lar-sosyal-medyada-kimlik-dogrulama-cocuk-cezalari-ve-nafaka-tekliften-cikarildi-320786
Kadının İnsan Hakları Derneği: Nafaka hakkına dokunmayın, kadınları yoksulluğa mahkum etmeyin
9 Haziran 2026
/haber/kadinin-insan-haklari-dernegi-nafaka-hakkina-dokunmayin-kadinlari-yoksulluga-mahkum-etmeyin-320346
Süresiz nafakanın ötesinde: Bakım emeğinin tanınması ve kamusal güvence arayışı
9 Haziran 2026
/yazi/suresiz-nafakanin-otesinde-bakim-emeginin-taninmasi-ve-kamusal-guvence-arayisi-320337
"Nafaka hakkına müdahale çocukların yaşamını doğrudan etkileyecek"
8 Haziran 2026
/haber/nafaka-hakkina-mudahale-cocuklarin-yasamini-dogrudan-etkileyecek-320315
Aralık Feminist'ten nafaka düzenlemesine tepki: Kadınlar için tek çare evlenmemek
8 Haziran 2026
/haber/aralik-feminist-ten-nafaka-duzenlemesine-tepki-kadinlar-icin-tek-care-evlenmemek-320313
Kadın Koalisyonu: Nafaka hakkı kadınların yaşam güvencesidir
6 Haziran 2026
/haber/kadin-koalisyonu-nafaka-hakki-kadinlarin-yasam-guvencesidir-320273
Nafaka düzenlemesi 12.Yargı Paketi'ne yetişmedi
6 Haziran 2026
/haber/nafaka-duzenlemesi-12-yargi-paketi-ne-yetismedi-320267
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
12. Yargı Paketi: LGBTİ+’lar, sosyal medyada kimlik doğrulama, çocuk cezaları ve nafaka, tekliften çıkarıldı
23 Haziran 2026
/haber/12-yargi-paketi-lgbti-lar-sosyal-medyada-kimlik-dogrulama-cocuk-cezalari-ve-nafaka-tekliften-cikarildi-320786
Kadının İnsan Hakları Derneği: Nafaka hakkına dokunmayın, kadınları yoksulluğa mahkum etmeyin
9 Haziran 2026
/haber/kadinin-insan-haklari-dernegi-nafaka-hakkina-dokunmayin-kadinlari-yoksulluga-mahkum-etmeyin-320346
Süresiz nafakanın ötesinde: Bakım emeğinin tanınması ve kamusal güvence arayışı
9 Haziran 2026
/yazi/suresiz-nafakanin-otesinde-bakim-emeginin-taninmasi-ve-kamusal-guvence-arayisi-320337
"Nafaka hakkına müdahale çocukların yaşamını doğrudan etkileyecek"
8 Haziran 2026
/haber/nafaka-hakkina-mudahale-cocuklarin-yasamini-dogrudan-etkileyecek-320315
Aralık Feminist'ten nafaka düzenlemesine tepki: Kadınlar için tek çare evlenmemek
8 Haziran 2026
/haber/aralik-feminist-ten-nafaka-duzenlemesine-tepki-kadinlar-icin-tek-care-evlenmemek-320313
Kadın Koalisyonu: Nafaka hakkı kadınların yaşam güvencesidir
6 Haziran 2026
/haber/kadin-koalisyonu-nafaka-hakki-kadinlarin-yasam-guvencesidir-320273
Nafaka düzenlemesi 12.Yargı Paketi'ne yetişmedi
6 Haziran 2026
/haber/nafaka-duzenlemesi-12-yargi-paketi-ne-yetismedi-320267
Sayfa Başına Git