Adalet Bakanı Gürlek: “Nafaka düzenlemelerini, Ekim’de hayata geçirmeyi düşünüyoruz”

Ankara 2 No’lu Barosu’nun 2026-2027 Adli Yıl Açılış Programı’nda konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 12. Yargı paketinin ikinci kısmının Ekim ayında gündeme geleceğini söyledi ve paketin detaylarına ilişkin açıklamalar yaptı.

Gürlek konuşmasında, 12. Yargı Paketi’nin ilk kısmının kanunlaşarak yürürlüğe girdiğini söyledi ve “Ekim ayında ikinci kısmını da gündeme getireceğiz” dedi.

Medeni ve kazanılmış haklara yönelik planlamalara dair “Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

4 Haziran 2026’da Anayasa Mahkemesi, (AYM) Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki yoksulluk nafakasına ilişkin "süresiz olarak" ibaresinin iptaline karar vermişti. Ardından “12. Yargı Paketi” olarak adlandırılan LGBTİ+ların beden bütünlüğüne ve kimliğine, kadınların medeni ve kazanılmış haklarına ve çocukların çocukluk haklarına dair baskılayıcı ve engelleyici maddeler de içeren torba yasanın içeriği kamuoyuyla paylaşılmıştı. Kadınların ve LGBTİ+ların Haziran 2026 boyunca birçok kentte yaptığı eylemler sonucu, bu maddeler torba yasadan çıkarılmıştı.

12. Yargı Paketi: LGBTİ+’lar, sosyal medyada kimlik doğrulama, çocuk cezaları ve nafaka, tekliften çıkarıldı

Kadının İnsan Hakları Derneği: Nafaka hakkına dokunmayın, kadınları yoksulluğa mahkum etmeyin

(YF/EMK)