Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeli'nin DEM Parti'ye "kapatma davası" çağrıları sürerken mazbatalarını almalarının üzerinden bir ay geçmeyen DEM partili belediye başkanları hakkında imalarda bulundu.

Soylu'nun izinde

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Bartın'a gelen Tunç, Ulus Belediyesini ziyareti öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Tunç HDP Belediye Başkanları'nın yasanın aradığı kanıtlar olmaksızın görevden alınarak yerlerine kayyım atama dalgasının başladığı 2019 sonrası Süleyman Soylu'nun İçişlerri Bakanlığı dönemi uygulamalarını örnek gösterdi ve savundu.

"Bir belediye başkanı milletin kaynaklarını, millet düşmanlarına akıtırsa orada hukuk devleti devreye girer. Bu noktada devletin yetkili kurumları da her zaman bu konuda hassas ve teyakkuzda olacak’’ dedi.

Adalet Bakanı imaları konusunda herhangi bir kanıt ileri sürmedi.

HRW: "Mızraklı'ya isnat

edilen suçlamalar dayanaksız"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) HDP'li belediye başkanlarının 2019 yerel seçimleri sonrasında seri halinde görevden alınmaları ve yerlerine kayyımlar atanmasını değerlendirdikten sonra yaptığı açıklamada "Halen 23 Belediye başkanı, terörle mücadele yasası kapsamında suçlar işledikleri iddiasıyla tutuklu olarak hapiste bulunuyorlar. Bunlardan biri olan Diyarbakır’ın seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, [...] aleyhine sunulan deliller, Mızraklı’ya isnat edilen örgüt üyeliği veya suç sayılabilecek başka faaliyetlere karışmış olma suçlamalarını desteklemekten uzaklar." demişti.

"1,8 milyon seçmenin seçme hakkını çiğniyorlar"

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya direktörü Hugh Williamson, da “yerel Kürt politikacıları, suç sayılabilecek faaliyetlerin varlığını gösteren ikna edici deliller olmaksızın, sanki silahlı militanlarmış gibi görevden almak, tutuklamak ve yargılamak, anlaşıldığı kadarıyla, Türkiye Hükümeti’nin siyasal muhalefeti ortadan kaldırmak için tercih ettiği yöntem haline gelmiş durumda,” şeklinde konuştu. Williamson, “meşru herhangi bir terörle mücadele çabasıyla bağlantılı olmayan bu davalar, belediye başkanlarının ve onlara oy vermiş 1.8 milyon seçmenin seçme ve seçilme haklarını çiğniyorlar,” dedi.

Tunç'tan gene "kayyım" iması

Tunç "Kamu kaynaklarını suç unsuru bulunan faaliyetlere harcayanlar, terörün finansmanı olarak kullananlar milletimiz tarafından cezalandırılmaktadır. Geçmişte bunun kötü örneklerini maalesef yaşadık, gördük. Bir belediye başkanı milletin kaynaklarını, millet düşmanlarına akıtırsa orada hukuk devleti devreye girer. Bu noktada devletin yetkili kurumları da her zaman bu konuda hassas ve teyakkuzda olacak. Belediye başkanları da bu bilinçle çalışacaklar ve halktan aldıkları, milletten aldıkları yetkiyi kötüye kullanmayacaklar.’’ dedi.

Yapay zekadan bakana

tavsiye: "Saygılı ve tarafsız

olmaya özen gösterin"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un HDP Belediyelerine yönelik dolaylı, dolaysız "terör örgütüne kaynak aktarma" suçlamalarının bir karşılığı olup olmadığını, Google'un yapay zeka robotu "Gemini"ye sorduk:

HDP belediyeleri hakkında "terör örgütüne kaynak aktarmak" suçundan mahkumiyet verildi mi?

"Gemini"nin yanıtı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a bir dizi tavsiyeyle birlikte geldi, önce tavsiyeleri aktaralım:

Unutmayın, internette dolaşan her habere inanmamak önemlidir. Bilginin kaynağını ve güvenilirliğini her zaman sorgulamanız ve farklı kaynaklardan teyit etmeniz gerekir. Ayrıca, HDP'ye bağlı belediyelerin terör örgütüne kaynak aktarmakla suçlandığına dair iddiaların siyasi bir bağlamı olduğunu ve bu konunun hassas bir konu olduğunu da belirtmek isterim. Bu nedenle, bu konudaki görüşlerinizi ifade ederken saygılı ve tarafsız olmaya özen göstermenizi tavsiye ederim.

"Gemini"nin Tunç'un bir dayanak ileri sürmeksizin ortaya attığı suçlamalara ilişkin yanıtı da Adalet Bakanı için "Nesnellik 1.0" seviyesinde bir hukuk dersi niteliğindeydi:

Maalesef, HDP'ye bağlı belediyeler hakkında terör örgütüne kaynak aktarmak suçundan kesinleşmiş bir mahkumiyet olduğuna dair net bir bilgi bulamadım. Bu konuda çelişkili bilgiler mevcut ve net bir cevap vermek zor. Bazı kaynaklara göre, HDP'ye bağlı bazı belediyeler hakkında terör örgütüne yardım etme suçundan soruşturmalar açılmış ve bazı belediye çalışanları gözaltına alınmış veya tutuklanmıştır. Ancak, bu soruşturmaların ne aşamada olduğunu, hangi delillere dayandığını ve ne sonuçlar verdiğini kesin olarak bilmek mümkün değil. Ayrıca, bu soruşturmaların adil ve tarafsız bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine dair de endişeler mevcuttur.

"Gemini"den Tunç'a kaynak önerileri

Güvenilir haber kaynaklarını takip edin: BBC Türkçe, CNN Türk, TRT Haber gibi saygın haber kuruluşlarının web sitelerini ve haberlerini inceleyin.





BBC Türkçe, CNN Türk, TRT Haber gibi saygın haber kuruluşlarının web sitelerini ve haberlerini inceleyin. HDP'nin resmi açıklamalarına bakın: HDP'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları, bu konudaki tutumlarını ve iddialarını öğrenmek için iyi bir kaynak olabilir.





HDP'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları, bu konudaki tutumlarını ve iddialarını öğrenmek için iyi bir kaynak olabilir. Bağımsız araştırma kuruluşlarının raporlarını okuyun: Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch gibi insan hakları kuruluşları, Türkiye'deki siyasi durum ve HDP ile ilgili raporlar yayınlayabilir.





Uluslararası Af Örgütü, Human Rights Watch gibi insan hakları kuruluşları, Türkiye'deki siyasi durum ve HDP ile ilgili raporlar yayınlayabilir. Hukuki kaynaklara başvurun: Bu konudaki yasalara ve davalara dair bilgi edinmek için avukatlara veya hukuk uzmanlarına danışabilirsiniz.

(AEK)