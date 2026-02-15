Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına 80 barodan ortak tepki

Türkiye genelindeki 80 Baro, Adalet Bakanı’nın tutuklu ve hükümlülerin avukatlarıyla görüşme sürelerine kısıtlama getirileceği yönündeki açıklamalarına karşı ortak bir bildiri yayınladı. "Savunma Hakkına Dokunulmamalı" başlığıyla yayınlanan metinde, yapılacak mevzuat değişikliğinin hukuk devletine ve bağımsız savunmaya zarar vereceği vurgulandı.

Adalet Bakanı Gürlek'ten adaletsizlik vaadi: "Savunma hakkını kısıtlayacağım"

Adalet Bakanı’nın bir televizyon programında, avukatların müvekkilleriyle sabah 08.00’den gece 24.00’e kadar görüşebildiğini ve bu durumun bir "mevzuat boşluğu" olduğunu belirterek, "Meclisimizin gündemine getireceğiz" ifadelerini kullanması yargı camiasında tepkiyle karşılandı.

"Tutuklular köle değil bireydir"

Barolar tarafından yapılan ortak açıklamada, savunma hakkının tarihsel ve uluslararası bir kazanım olduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturmaya başlandığı andan kişilerin özgürlüğüne kavuştuğu ana kadar her türlü sınırlamaya karşı bireylerin yegane önemli temsilcisi ve yardım edeni avukatlardır. Unutmayalım özgürlüğü sınırlanan insanlar, köle değil bireydirler. İfade hürriyeti ve savunma gibi temel haklara sahiptirler. Bu haklara dokunmanın insanın maddi ve manevi bütünlüğüne zarar vermesi kaçınılmazdır."

Barolar, bağımsız savunmanın temsilcisi olan avukatları hedef alan açıklamaları kabul etmediklerini belirterek, bu tür düzenlemelerin karşısında olduklarını kamuoyuna duyurdu.

İmzacı Barolar Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyonkarahisar Barosu, Ağrı Barosu, Aksaray Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Ardahan Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Batman Barosu, Bayburt Barosu, Bilecik Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Çankırı Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Elazığ Barosu, Erzincan Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Gümüşhane Barosu, Hakkari Barosu, Hatay Barosu, Iğdır Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karabük Barosu, Kars Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kilis Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu, Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Muş Barosu, Nevşehir Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Rize Barosu, Sakarya Barosu, Samsun Barosu, Siirt Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu, Tekirdağ Barosu, Tokat Barosu, Trabzon Barosu, Tunceli Barosu, Uşak Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu, Yozgat Barosu, Zonguldak Barosu.

(AB)