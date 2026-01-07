Adalet Bakanı "af" iddialarını yalanladı

Bizi Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında 38 bin 57 kişinin tahliye edildiğini açıkladı; 12. Yargı Paketi’ne ilişkin af iddialarını da reddetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan ve '11. Yargı Paketi' olarak bilinen kanuna ilişkin açıklamalarda bulunan Tunç, düzenleme kapsamında 38 bin 57 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Tunç, tahliye edilenlerin açık cezaevindek tutuklular mahkumlar olduğunu aktararak "Açık cezaevinden tahliye oldu, suç işledi" iddialarını yalanladı. Yaklaşık 10 gün önce 11. Yargı Paketi kapsamında cezaevinden tahliye edilen "uyuşturucu ticareti" tutuklusu Okay Gür, 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı'yı katletmişti.

Bakan Tunç, sonrasında kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılmadan da 18 bin kişinin tahliye edildiğini aktardı.

12. Yargı Paketi hazırlıklarına ilişkin bilgi veren Tunç, af iddialarını reddetti. Bakan Tunç buna ilişkin soruyu şöyle yantladı:

"Yeni bir İnfaz Kanunu şu anda söz konusu değil. Af söylentileri vesaire bunlar kesinlikle söz konusu değil. Şu anda Meclis, Yargı Reformu Strateji kapsamında yargı paketlerini peyderpey gündeme getiriyor. Biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik destek vermeye devam ediyoruz. 10. ve 11. Yargı Paketleri yasalaştı. Bunlar ceza adalet sistemiyle ilgiliydi. Şimdi 12. Yargı Paketi'yle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık. Milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya, uzun süren davaları daha çabuk sonuçlandırmaya, duruşmaların daha sadeleştirilmesine, arabuluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesine yönelik önemli düzenlemeler olacak. 12. Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor."