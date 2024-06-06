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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 16:27
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 16:59
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Adalar Müzesi'nde yeni sergi: Viktor Albukrek Koleksiyonu

Müzeye, doksan üç yıllık Adalı Viktor Albukrek’in yaklaşık beş yüz parçadan oluşan eşya koleksiyonu da katıldı ve kalıcı sergi alanına yeni bölüm olarak eklendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adalar Müzesi'nde yeni sergi: Viktor Albukrek Koleksiyonu
Fotoğraf: Berge Arabian Photo - Agos

Büyükada'daki Adalar Müzesi on dördüncü yılına yeni düzenlemesiyle giriyor. Adalar’ın binlerce yıllık oluşum ve yerleşim hikâyesinden tek tek Adalılar’a uzanan farklı bölümleri barındıran müze, ikinci büyük yenilemesini gerçekleştirdi.

Müzeye, doksan üç yıllık Adalı Viktor Albukrek’in yaklaşık beş yüz parçadan oluşan eşya koleksiyonu da katıldı ve kalıcı sergi alanına yeni bölüm olarak eklendi.

“Eşyanın Belleği: Bir Zamanların Büyükadası’ndan Viktor Albukrek Koleksiyonu” başlıklı sergi ile müzenin yeniden düzenlenmiş bölümleri 8 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 16.00’da açılıyor.

Müze Sergi İşleri’nin tasarımıyla düzenlenen sergi, Albukrek’in aile hikayesi ve çocukluğu ile başlayan ve bir asırlık ada evinin farklı eşyalarını, objelerini ve efemera malzemeleri de dahil beş yüz parçadan oluşuyor. 

Müzenin eklemelerle yeniden açılacak bölümleri arasında Ulaşım, Yerel Yönetim, Spor, Müzik, Adalılar, Haberleşme, Sağlık, İmar ve Hayırseverlik bulunuyor.

Müzeye, iki bin yıllık deprem tarihini ve önemli depremleri içeren bölümle, Dün-Bugün Adalar Fotoğraflarını karşılaştırmalı olarak içeren gösterimler eklendi.(AÖ)

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