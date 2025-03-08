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Yayın Tarihi: 8 Mart 2025 15:24
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2025 15:37
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Adalar'da Mimofest sürüyor

Adalar’ın simgesi mimoza çiçekleri için düzenlenen Mimofest, doğayı koruma bilinci ve kültürel mirası yaşatma vurgusuyla başladı. Festival, 9 Mart’a kadar dans gösterileri, paneller ve atölyelerle devam edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adalar'da Mimofest sürüyor

Adalar Mimoza Festivali “Mimofest”, 7 Mart’ta Büyükada Anadolu Kulübü'nde düzenlenen törenle başladı. Açılışta Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Mimofest Düzenleme Komitesi ve katılımcılar bando eşliğinde Saat Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi.

Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Başkan Akpolat, festivalin sadece bir eğlence etkinliği olmadığını, doğayı koruma bilincini artırmayı da amaçladığını vurgulayarak, “Mimozayı dalında görmek, dalında sevmek istiyoruz. Doğamıza sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu” dedi.

Festivalin büyük bir iş birliğiyle gerçekleştiğini belirten Akpolat, organizasyonun %90’ının kadınlar tarafından yürütüldüğünü ifade ederek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Festival kapsamında mimoza yetiştirme ve budama teknikleri, Adalar’ın çiçekçilik geçmişi ve mimozanın tarihsel önemi gibi konularda paneller düzenlenirken, meydanda dans gösterileri, sokak müziği performansları ve mimoza temalı stantlar ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Adalar Vakfı Eski Başkanı Halim Bulutoğlu rehberliğinde düzenlenen mimoza bahçesi gezisinde ise Adalar’ın çiçekçilik geleneği ve doğa koruma bilinci ele alındı.

4 Mart’ta atölye çalışmalarıyla başlayan festival, 9 Mart’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festival programı Adalar Belediyesi, Adalar Müzesi ve Mimofest sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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