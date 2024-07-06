Adalar'da film günleri: 4. Sinemada Film Festivali başlıyor

İlki 2021’de gerçekleştirilen Sinemada Film Festivali’nin bu yıl dördüncüsü düzenleniyor.

Festival bu yıl 12-21 Temmuz’da. 9 gün boyunca Büyükada Atatürk Meydanı, Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Pazar Meydanı gösterimlere ev sahipliği yapacak.

Festivalin dördüncü yılında da “Öğretmenler Odası”, “İlgi Alanı”, “Bildiğin Gibi Değil”, “Sanki Her Şey Biraz Felaket”, “Aniden”, “Faruk” gibi son yılların ses getiren filmlerini sinemaseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından FilmKoop işbirliğiyle tüm sinemaseverlerin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenen festivalde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik film gösterimlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat, Derviş Zaim, Kıvanç Sezer gibi yönetmen ve oyuncularla söyleşiler ve atölyeler de gerçekleşecek.

Film gösterimleri ve söyleşiler

Festival hem çocuklar hem de yetişkinler için son yılların öne çıkan yerli ve yabancı yapımların gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

“Bildiğin Gibi Değil”, “Mucize Aynalar”, “Sanki Her Şey Biraz Felaket”, “Oyuncaklar Firarda”, “80 Günde Devri Âlem”, “Karganın Uykusu”, “Aniden”, “Tavuri”, “Faruk”, “Ainbo: Amazon’da Büyük Macera”, “8x8”, “Cam Perde”, “Öğretmenler Odası”, “İlgi Alanı”, “Rodakis’i Ararken”, “Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir”, “Sanatoryum”, “Sararmış Yapraklar”, “Tereddüt” ve “Umudunu Kaybetme” adlı filmler gösterilecek.

Gösterimlerin ardından gerçekleşecek söyleşilerde ise izleyiciler, film ekibine sorularını yöneltme imkânı bulacaklar.

4. Sinemada Film Festivali kapsamında yönetmen Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat moderatörlüğünde bir masterclass düzenlerken, Prof. Dr. Nevzat Kaya’nın “Topografyalar veya Film ve Mitos” başlıklı söyleşisi ve yönetmen Kerem Soyyılmaz’ın Şükrü Alaçam moderatörlüğünde gerçekleştireceği söyleşi de katılımcılarla buluşacak.

Genç sinema atölyesi

Yönetmen Hüseyin Karabey’in 18-25 yaş arasındaki gençler için düzenlediği üç günlük atölye çalışması, 16-17-18 Temmuz’da saat 11.00’de Büyükada Taş Mektep’te gerçekleşecek. Gençlerin, seyretmenin ötesine geçerek sinema yapma şansı yakalayacağı atölyede Karabey ilk olarak sinemanın temel ilkelerini anlatacak.

Katılımcılar, kurgu, yönetmenlik, senaryo, yapım ve oyunculuk süreçlerine dair teorik dersin ardından kendi yazacakları senaryoları eğitmenlerinin gözetiminde ve ada sınırları içerisinde çekecek, kurgulayacak ve gösterimini yapacaklar. Katılımın 20 kişilik kontenjanla sınırlı olduğu atölye çalışmasına, İBB Kültür sosyal medya hesaplarından duyurulacak link üzerinden başvuru yapılabilir.

Festivale özel sefer

İstanbul Şehir Hatları, sinema günlerini kapsayan 9 gün boyunca Adalar’a özel sefer düzenleyecek. Sinemaseverler, 12-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında saat 23.15’te Büyükada-Heybeliada seferini yapacak olan vapuru kullanabilecek.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek 4. Sinemada Film Festivali’nin program ayrıntılarına İBB Kültür ile FilmKoop’un sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

Festivalin tam programı şöyle:

12 Temmuz 2024 Cuma

18.00 Açılış Kokteyli / Büyükada Taş Mektep

20.45 Film Gösterimi: Bildiğin Gibi Değil (Vuslat Saraçoğlu) / Büyükada Taş Mektep

22.00 Söyleşi: Yönetmen Vuslat Saraçoğlu / Büyükada Taş Mektep

20.45 Film Gösterimi: Ainbo: Amazon’da Büyük Macera (Richard Claus, Jose Zelada) / Heybeliada Pazar Meydanı

22.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

13 Temmuz 2024 Cumartesi

18.00 Masterclass: Yeşim Ustaoğlu ve moderatör Mert Fırat / Büyükada Taş Mektep

20.45 Film Gösterimi: Mucize Aynalar (Tolga Örnek) / Büyükada Atatürk Meydanı

22.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Özgür Balcı / Büyükada Atatürk Meydanı

20.45 Film Gösterimi: 8x8 (Kıvanç Sezer) / Heybeliada Pazar Meydanı

22.00 Söyleşi: Yönetmen Kıvanç Sezer ve moderatör Şükrü Alaçam / Heybeliada Pazar Meydanı

14 Temmuz 2024 Pazar

18.00 Söyleşi: Prof. Dr. Nevzat Kaya “Topografyalar veya Film ve Mitos” / Büyükada Taş Mektep

20.45 Film Gösterimi: Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı) / Büyükada Atatürk Meydanı

22.00 Söyleşi: Yönetmen Umut Subaşı ve moderatör Kıvanç Sezer / Büyükada Atatürk Meydanı

20.45 Film Gösterimi: Cam Perde (Fikret Reyhan) / Heybeliada Pazar Meydanı

22.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Sefa Öztürk / Heybeliada Pazar Meydanı

16 Temmuz 2024 Salı

11.00 Atölye: Genç Sinema (Hüseyin Karabey) / Büyükada Taş Mektep

18.00 Söyleşi: Çay Saati / Büyükada Taş Mektep

20.45 Film Gösterimi: Oyuncaklar Firarda (Jérémie Degruson) / Büyükada Taş Mektep

22.00 Sunum / Büyükada Taş Mektep

20.45 Film Gösterimi: Öğretmenler Odası (İlker Çatak) / Heybeliada Pazar Meydanı

22.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

17 Temmuz 2024 Çarşamba

11.00 Atölye: Genç Sinema (Hüseyin Karabey) / Büyükada Taş Mektep

18.00 Söyleşi: Çay Saati / Büyükada Taş Mektep

20.45 Film Gösterimi: 80 Günde Devri Âlem (Samuel Tourneux) / Büyükada Taş Mektep

22.00 Sunum / Büyükada Taş Mektep

20.45 Film Gösterimi: İlgi Alanı (Jonathan Glazer) / Heybeliada Pazar Meydanı

22.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

18 Temmuz 2024 Perşembe

11.00 Atölye: Genç Sinema (Hüseyin Karabey) / Büyükada Taş Mektep

18.00 Söyleşi: Çay Saati / Büyükada Taş Mektep

20.45 Film Gösterimi: Karganın Uykusu (Tunahan Kurt) / Büyükada Taş Mektep

22.00 Söyleşi: Yönetmen Tunahan Kurt ve moderatör Vuslat Saraçoğlu / Büyükada Taş Mektep

20.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

20.45 Film Gösterimi: Rodakis’i Ararken (Kerem Soyyılmaz) / Heybeliada Pazar Meydanı

21.45 Söyleşi: Yönetmen Kerem Soyyılmaz ve moderatör Şükrü Alaçam / Heybeliada Pazar Meydanı

22.00 Film Gösterimi: Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir (Zeynep Bayraktutan, Gökhan Kasapoğlu) / Heybeliada Pazar Meydanı

23.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Şükrü Alaçam / Heybeliada Pazar Meydanı

19 Temmuz 2024 Cuma

20.45 Film Gösterimi: Aniden (Melisa Önel) / Büyükada Taş Mektep

22.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Serkan Acar / Büyükada Taş Mektep

20.30 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

20.45 Film Gösterimi: Sanatoryum (Alaattin Timur, Adnan Payaslı) / Heybeliada Pazar Meydanı

21.20 Film Gösterimi: Sararmış Yapraklar (Aki Kaurismäki) / Heybeliada Pazar Meydanı

22.45 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

20 Temmuz 2024 Cumartesi

20.45 Film Gösterimi: Tavuri (Derviş Zaim) / Büyükada Atatürk Meydanı

22.00 Söyleşi: Yönetmen Derviş Zaim ve moderatör Serkan Acar / Büyükada Atatürk Meydanı

20.45 Film Gösterimi: Tereddüt Çizgisi (Selman Nacar) / Heybeliada Pazar Meydanı

22.00 Söyleşi: Yönetmen Selman Nacar ve moderatör Önder Özdemir / Heybeliada Pazar Meydanı

21 Temmuz 2024 Pazar

20.45 Film Gösterimi: Faruk (Aslı Özge) / Büyükada Atatürk Meydanı

22.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Serkan Acar / Büyükada Atatürk Meydanı

20.45 Film Gösterimi: Umudunu Kaybetme (Ken Loach) / Heybeliada Pazar Meydanı

22.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı

(HA)