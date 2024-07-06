Adalar'da film günleri: 4. Sinemada Film Festivali başlıyor
İlki 2021’de gerçekleştirilen Sinemada Film Festivali’nin bu yıl dördüncüsü düzenleniyor.
Festival bu yıl 12-21 Temmuz’da. 9 gün boyunca Büyükada Atatürk Meydanı, Büyükada Taş Mektep ve Heybeliada Pazar Meydanı gösterimlere ev sahipliği yapacak.
Festivalin dördüncü yılında da “Öğretmenler Odası”, “İlgi Alanı”, “Bildiğin Gibi Değil”, “Sanki Her Şey Biraz Felaket”, “Aniden”, “Faruk” gibi son yılların ses getiren filmlerini sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından FilmKoop işbirliğiyle tüm sinemaseverlerin katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenen festivalde hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik film gösterimlerinin yanı sıra Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat, Derviş Zaim, Kıvanç Sezer gibi yönetmen ve oyuncularla söyleşiler ve atölyeler de gerçekleşecek.
Film gösterimleri ve söyleşiler
Festival hem çocuklar hem de yetişkinler için son yılların öne çıkan yerli ve yabancı yapımların gösterimlerine ev sahipliği yapacak.
“Bildiğin Gibi Değil”, “Mucize Aynalar”, “Sanki Her Şey Biraz Felaket”, “Oyuncaklar Firarda”, “80 Günde Devri Âlem”, “Karganın Uykusu”, “Aniden”, “Tavuri”, “Faruk”, “Ainbo: Amazon’da Büyük Macera”, “8x8”, “Cam Perde”, “Öğretmenler Odası”, “İlgi Alanı”, “Rodakis’i Ararken”, “Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir”, “Sanatoryum”, “Sararmış Yapraklar”, “Tereddüt” ve “Umudunu Kaybetme” adlı filmler gösterilecek.
Gösterimlerin ardından gerçekleşecek söyleşilerde ise izleyiciler, film ekibine sorularını yöneltme imkânı bulacaklar.
4. Sinemada Film Festivali kapsamında yönetmen Yeşim Ustaoğlu, Mert Fırat moderatörlüğünde bir masterclass düzenlerken, Prof. Dr. Nevzat Kaya’nın “Topografyalar veya Film ve Mitos” başlıklı söyleşisi ve yönetmen Kerem Soyyılmaz’ın Şükrü Alaçam moderatörlüğünde gerçekleştireceği söyleşi de katılımcılarla buluşacak.
Genç sinema atölyesi
Yönetmen Hüseyin Karabey’in 18-25 yaş arasındaki gençler için düzenlediği üç günlük atölye çalışması, 16-17-18 Temmuz’da saat 11.00’de Büyükada Taş Mektep’te gerçekleşecek. Gençlerin, seyretmenin ötesine geçerek sinema yapma şansı yakalayacağı atölyede Karabey ilk olarak sinemanın temel ilkelerini anlatacak.
Katılımcılar, kurgu, yönetmenlik, senaryo, yapım ve oyunculuk süreçlerine dair teorik dersin ardından kendi yazacakları senaryoları eğitmenlerinin gözetiminde ve ada sınırları içerisinde çekecek, kurgulayacak ve gösterimini yapacaklar. Katılımın 20 kişilik kontenjanla sınırlı olduğu atölye çalışmasına, İBB Kültür sosyal medya hesaplarından duyurulacak link üzerinden başvuru yapılabilir.
Festivale özel sefer
İstanbul Şehir Hatları, sinema günlerini kapsayan 9 gün boyunca Adalar’a özel sefer düzenleyecek. Sinemaseverler, 12-21 Temmuz 2024 tarihleri arasında saat 23.15’te Büyükada-Heybeliada seferini yapacak olan vapuru kullanabilecek.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek 4. Sinemada Film Festivali’nin program ayrıntılarına İBB Kültür ile FilmKoop’un sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.
Festivalin tam programı şöyle:
12 Temmuz 2024 Cuma
- 18.00 Açılış Kokteyli / Büyükada Taş Mektep
- 20.45 Film Gösterimi: Bildiğin Gibi Değil (Vuslat Saraçoğlu) / Büyükada Taş Mektep
- 22.00 Söyleşi: Yönetmen Vuslat Saraçoğlu / Büyükada Taş Mektep
- 20.45 Film Gösterimi: Ainbo: Amazon’da Büyük Macera (Richard Claus, Jose Zelada) / Heybeliada Pazar Meydanı
- 22.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı
13 Temmuz 2024 Cumartesi
- 18.00 Masterclass: Yeşim Ustaoğlu ve moderatör Mert Fırat / Büyükada Taş Mektep
- 20.45 Film Gösterimi: Mucize Aynalar (Tolga Örnek) / Büyükada Atatürk Meydanı
- 22.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Özgür Balcı / Büyükada Atatürk Meydanı
- 20.45 Film Gösterimi: 8x8 (Kıvanç Sezer) / Heybeliada Pazar Meydanı
- 22.00 Söyleşi: Yönetmen Kıvanç Sezer ve moderatör Şükrü Alaçam / Heybeliada Pazar Meydanı
14 Temmuz 2024 Pazar
- 18.00 Söyleşi: Prof. Dr. Nevzat Kaya “Topografyalar veya Film ve Mitos” / Büyükada Taş Mektep
- 20.45 Film Gösterimi: Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı) / Büyükada Atatürk Meydanı
- 22.00 Söyleşi: Yönetmen Umut Subaşı ve moderatör Kıvanç Sezer / Büyükada Atatürk Meydanı
- 20.45 Film Gösterimi: Cam Perde (Fikret Reyhan) / Heybeliada Pazar Meydanı
- 22.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Sefa Öztürk / Heybeliada Pazar Meydanı
16 Temmuz 2024 Salı
- 11.00 Atölye: Genç Sinema (Hüseyin Karabey) / Büyükada Taş Mektep
- 18.00 Söyleşi: Çay Saati / Büyükada Taş Mektep
- 20.45 Film Gösterimi: Oyuncaklar Firarda (Jérémie Degruson) / Büyükada Taş Mektep
- 22.00 Sunum / Büyükada Taş Mektep
- 20.45 Film Gösterimi: Öğretmenler Odası (İlker Çatak) / Heybeliada Pazar Meydanı
- 22.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı
17 Temmuz 2024 Çarşamba
- 11.00 Atölye: Genç Sinema (Hüseyin Karabey) / Büyükada Taş Mektep
- 18.00 Söyleşi: Çay Saati / Büyükada Taş Mektep
- 20.45 Film Gösterimi: 80 Günde Devri Âlem (Samuel Tourneux) / Büyükada Taş Mektep
- 22.00 Sunum / Büyükada Taş Mektep
- 20.45 Film Gösterimi: İlgi Alanı (Jonathan Glazer) / Heybeliada Pazar Meydanı
- 22.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı
18 Temmuz 2024 Perşembe
- 11.00 Atölye: Genç Sinema (Hüseyin Karabey) / Büyükada Taş Mektep
- 18.00 Söyleşi: Çay Saati / Büyükada Taş Mektep
- 20.45 Film Gösterimi: Karganın Uykusu (Tunahan Kurt) / Büyükada Taş Mektep
- 22.00 Söyleşi: Yönetmen Tunahan Kurt ve moderatör Vuslat Saraçoğlu / Büyükada Taş Mektep
- 20.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı
- 20.45 Film Gösterimi: Rodakis’i Ararken (Kerem Soyyılmaz) / Heybeliada Pazar Meydanı
- 21.45 Söyleşi: Yönetmen Kerem Soyyılmaz ve moderatör Şükrü Alaçam / Heybeliada Pazar Meydanı
- 22.00 Film Gösterimi: Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir (Zeynep Bayraktutan, Gökhan Kasapoğlu) / Heybeliada Pazar Meydanı
- 23.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Şükrü Alaçam / Heybeliada Pazar Meydanı
19 Temmuz 2024 Cuma
- 20.45 Film Gösterimi: Aniden (Melisa Önel) / Büyükada Taş Mektep
- 22.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Serkan Acar / Büyükada Taş Mektep
- 20.30 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı
- 20.45 Film Gösterimi: Sanatoryum (Alaattin Timur, Adnan Payaslı) / Heybeliada Pazar Meydanı
- 21.20 Film Gösterimi: Sararmış Yapraklar (Aki Kaurismäki) / Heybeliada Pazar Meydanı
- 22.45 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı
20 Temmuz 2024 Cumartesi
- 20.45 Film Gösterimi: Tavuri (Derviş Zaim) / Büyükada Atatürk Meydanı
- 22.00 Söyleşi: Yönetmen Derviş Zaim ve moderatör Serkan Acar / Büyükada Atatürk Meydanı
- 20.45 Film Gösterimi: Tereddüt Çizgisi (Selman Nacar) / Heybeliada Pazar Meydanı
- 22.00 Söyleşi: Yönetmen Selman Nacar ve moderatör Önder Özdemir / Heybeliada Pazar Meydanı
21 Temmuz 2024 Pazar
- 20.45 Film Gösterimi: Faruk (Aslı Özge) / Büyükada Atatürk Meydanı
- 22.00 Söyleşi: Film ekibi ve moderatör Serkan Acar / Büyükada Atatürk Meydanı
- 20.45 Film Gösterimi: Umudunu Kaybetme (Ken Loach) / Heybeliada Pazar Meydanı
- 22.00 Sunum / Heybeliada Pazar Meydanı
(HA)