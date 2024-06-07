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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 7 Haziran 2024 11:39
 ~ Son Güncelleme: 7 Haziran 2024 12:33
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Adalar'da Caz dört gün boyunca Prens Adaları ve vapur iskelelerinde

27-30 Haziran tarihlerinde Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada ve Kadıköy, Kabataş, Bostancı vapur iskelelerinde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adalar'da Caz dört gün boyunca Prens Adaları ve vapur iskelelerinde

İstanbul Prens Adaları’nda düzenlenen “Adalar’da Caz” bu yıl 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 

Ücretsiz festival dört gün boyunca Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’nın yanı sıra Kadıköy, Kabataş ve Bostancı’daki Adalar vapur iskelelerinde caz müzisyenleri ağırlayacak.

İBB Kültür'ün bu yıl ikincisini düzenlediği “Adalar’da Caz”ın Adalar'daki mekanları şöyle:

Büyükada Taş Mektep ve Atatürk Meydanı, Heybeliada Pazar Yeri, Burgazada Eski İskele Meydanı ve Kınalıada İskele Meydanı. 

Etkinlik programlarına İBB Kültür’ün sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.(AÖ)

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