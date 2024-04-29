Adalar Belediyesi: Tutumumuz halktan ve Adalılardan yanadır

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Heybeliada Sanatoryumu-Çam Limanı ve Madam Martha Koyu ile ilgili son günlerde yaşanan gelişmelere dair bugün yazılı bir açıklama yayımladı.

Akpolat’ın imzasıyla yayımlanan açıklamada belediye yönetimi, konuya hakim olduğunu ve gelişmeleri “üzüntüyle” takip ettiğini belirtti.

1. Derece SİT alanı olan ve 2019 ve 2021 yıllarında da özel kişilere devredilmek üzere ihaleye çıkılan Burgazada'daki Madam Martha Koyu, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan 'açık teklif usulü' ihaleyle kiralamaya açılacak. İhalenin muhammen bedeli ise aylık 150 bin TL.

Heybeliada’daki Çam Limanı Koyu’nda ise halkın ve ziyaretçilerin ücretsiz olarak denize girdiği alan, Adalar Kaymakamlığı kararıyla halka kapatılarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmek isteniyor.

Adalar Belediyesi, Madam Martha Koyu'nun özel kişilere kiralanma riskine dair özetle şöyle dedi:

“Adalar ilçemiz için yapılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları kapsamında Doğal Karakteri Korunacak Alan statüsünde bulunan bu taşınmazın ekosistem açısından değeri paha biçilemez olmakla birlikte bu taşınmazda doğal yapıya ve ekosisteme zarar verecek nitelikte olan her türlü girişimin karşısında olduğumuzu ve bu kapsamda 26.04.2024 tarihinde ihalenin iptali ve ihale kararından geri dönülmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü’ne gerekli müracatları yaptığımızı, hukuki ve idari süreçleri yakından takip ettiğimizi, talebimizin olası reddi halinde gerekli yasal yollara da ayrıca müracaat edileceği kamuoyunun bilgisine sunulur.”

“Tutumumuz nettir”

Belediye, Sanatoryum-Çam Limanı ve genel sürece dair ise şunları söyledi:

“Bilindiği üzere Adalar İlçesi’ne ilişkin 1/1000 ölçekli ve 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları hazırlanmış olup bu plana yapılan itirazlar sonucunda idari süreçler işletilmiştir. Hali hazırda plan askı süreci tamamlanmış olmakla birlikte itiraz değerlendirme süreci devam etmekte olduğundan plan kesinleşmemiştir. 1. Derece Doğal Sit Alanı’nda kalmakta olan Çam Limanı bölgesi yeni plana göre Park fonksiyonunda kalmaktadır. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kesinleşmeden yapılan veya yapılacak tahsis kararları da hukuka aykırıdır. Zira planın onaylanması ile birlikte Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik’in 9. Maddesi’nin (d) bendi kapsamında mevcut tahsis kararlarının ortadan kalkması gerekmektedir. Kaldı ki kıyı alanlarının bu yönetmeliğe göre tahsisi mümkün değildir.

“Daha önce Belediyemiz tarafından defaatle bilhassa Sanatoryum’un içinde bulunduğu taşınmaz ve Çam Limanı bölgesinin kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi talep edilmiş olmasına rağmen müspet bir sonuç elde edilememiştir. Bu aşamadan sonra söz konusu bölgelerin aynı şekilde Adalı halkın ortak menfaatleri ve kullanımı için kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize tahsisi için gerekli girişimlerde bulunulmaya devam edilecek olup hukuki ve idari süreçler tarafımızca titizlikle takip edilmektedir.

“Nihayetinde Adalar Belediyesi olarak tüm süreçlerin farkında ve takipçisiyiz. Tutumumuz nettir, halktan ve Adalılardan yanadır. Kurumsal olarak tüm hukuki haklarımızı kullanacak ve ilgili süreçler kapsamında gerekeni yapacağımızdan hiçbir Adalı ve İstanbullu vatandaşlarımızın şüphesi olmasın.” (TY)