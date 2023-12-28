Adalar Belediyesi TİS ile “Önce Kadınlar” dedi

Ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz şu dönemde, çalışanların sosyal ve ekonomik koşullarını güvence altına alan sendikal hakların önemi de her geçen gün artıyor. Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası(Tüm Bel-Sen) ile masaya oturan Adalar Belediyesi, memurların yaşam koşullarını iyileştirecek Toplu İş Sözleşmesi’ni (TİS) imzaladı.

Tüm Bel –Sen 3 No’lu Şube Başkanı Hıdır Demirtaş sözleşme için, “İşyerlerinde yaşanan şiddetin ve tacizin önlenmesi için kılavuz niteliğinde” dedi ve ekledi: “Kadın ve emek örgütleri evde, işyerinde, sokaklarda yaşanan kadınlara yönelik erkek şiddetinin önlenmesi, adil ve etkin bir şekilde cezalandırılması için yıllardır ciddi bir mücadele vermektedir. Adalar Belediyesi sosyal demokrat belediyecilik anlayışından kaynaklı bu mücadeleye duyarsız kalmadı.”

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Belediye Başkanlığındaki İmza törenine Gül’ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Engin Çelik ile sendika ve iş yeri temsilcileri katıldı.

Eviçi şiddet ve işyerindeki şiddette de Sözleşme'de

Toplu iş sözleşmesinde sosyal haklar, ulaşım hakları, mali hakların iyileştirilmesine yönelik maddelerin yanı sıra iş yeri ve aile içi şiddete ilişkin önemli maddeler de bulunuyor.

İşyerinde çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici politikalar üretmek üzere “Mobing Kurulu” kurulması ve kurulda yetkili sendikalardan en az birer temsilci bulundurulması ifadesinin yer aldığı sözleşmede, İstanbul Sözleşmesi hükümlerini hatırlatan bir maddeye de yer veriliyor:

“Çalışanın aile içi şiddet uyguladığı durumlarda; bir sosyal hizmet uzmanı veya psikologdan alınmış sosyal inceleme raporu, herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporu, mahkeme kararı, karakol veya savcılık tutanağı belgelerinden herhangi biri ile başvurusu halinde bu sözleşmeden doğan mali haklar mağdur eşe ödenir.”

Sözleşmede ayrıca; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü başta olmak üzere, yıl içinde periyodik olarak kadına yönelik toplumsal cinsiyet temelli; ayrımcılık, şiddet ve tacizin önlenmesi ve farkındalık yaratmak amacıyla tüm çalışanlarla karma eğitimler yapılacağı hükmü yer alıyor.

8 Mart ve Regl izni, isteyene HPV aşısı

Sözleşmede, kadınlar için birçok ayrıcalık yer alıyor. Doğum yapan kadın çalışanlar yasal izinleri dışında sekiz hafta annelik iznini kullanabilecek. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ise 1 gün izin ve ayda 1 gün regl izni verilecek. Sözleşmede yer alan en önemli maddelerden biri de Türkiye’de halen ücretli ve maliyeti yüksek olan HPV aşısına yönelik hüküm. Kadın çalışanlara talebi doğrultusunda HPV aşısı işveren tarafından ücretsiz yapılacak.

Engeliller unutulmadı

Toplu iş sözleşmesi ile çalışanın mali kazanımlarıysa şöyle:

Aylık net 10.000 TL iyileştirme zammı, her ikramiye 3000 TL olacak şekilde yıllık 4 ikramiye,

çalışanlara aylık 2 abonman kart kadar yol ücreti ve günlük 200 TL yemek ücreti, 2025 yılı için sosyal denge tazminatı tavan tutarına yapılacak zam oranında güncelleme. 8 Mart'ta kadınlara, 3 Aralık'ta engelli çalışanlara ikramiye verilecek.

Gül: Hayat pahalı

Sözleşmeyi imzalayan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, her gün artarak devam eden hayat pahalılığına ve halkın yoksulluğuna dikkat çekerken; çalışanların ekonomik, demokratik, hukuksal ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek gerektiğini, imkanlar ölçüsünde bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Demirtaş: Emek yanlısı tutum

Tüm Bel – Sen 3 No’lu Şube Başkanı Hıdır Demirtaş, şöyle dedi:

“Bu kazanımlarla beraber birçok ekonomik ve sosyal haklar elde edilmiştir. TİS sürecinde emek yanlısı tutumundan kaynaklı Adalar Belediye Başkanı Sayın Erdem Gül ve Başkan Yardımcısı Engin Çelik şahsında Adalar Belediyesi yönetimine teşekkür ederiz."

(AK/EMK)