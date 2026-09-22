Adalar Belediyesi'nde AKP'ye karşı taktik mücadele

Adalar ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri sonrası Ali Ercan Akpolat başkanlık koltuğuna oturdu. 19 Haziran 2026 tarihinde yapılan operasyon sonrası Akpolat tutuklanınca yerine başkan vekili seçildi. Ancak yerine seçilen Başkan Vekili Medine Pamuk 14 Eylül günü yaşamaya başladığı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti.

31 Mart seçimleri sonrasında belediye meclisinde yer alan 12 üyeden 10'u CHP'li ve sadece 2'si AKP'liydi. Başkan Akpolat ve bir üyenin tutuklanması ile üyes sayısı 10'a düştü. Üç üye ise görevden uzaklaştırıldı ve üye sayısı yediye düşmüş oldu. Yedi üyeden beşi CHP'li olsa da iki üyenin AKP'ye oy verme ihtimali konuşulmaya başlayınca dün yapılması gereken seçime CHP'liler katılmadığı için toplantı yeter sayısı sağlanamadı ve seçim ertelendi. Çünkü seçimin 4-4 sonuçlanmadı ve sonucunda kura çekilmesi ile başkanlığın AKP'ye geçmesi söz konusu oldu.

Adalar ve İBB Meclis üyemiz Av. Fırat Durak. Adalar Başkan yardımcısıydı aynı zamanda .

2 ve 5 yaşında iki güzel çocuğun babası.

Hediye gelen 1 kutu çikolata rüşvet sayıldı tutuklandı.

3 aydır tutuklu ve ne zaman iddianame yazılacağı belli değil.

Ve bu onurlu yol arkadaşım,… https://t.co/FZ48q2eejK — Ülkü İnanlı (@ulkuinanli) September 21, 2026

Seçimin riske girmemesi için tutuklu bulunan İBB Meclis üyesi ve Adalar Başkan Yardımcısı Av. Fırat Durak görevinden istifa etti. Böylece yedek üyenin oy kullanabilmesi ve sonucun 5-4 olması için bir adım atıldı.

Adalar Belediyesinde ertelenen başkan vekili seçimi 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak.

(Mİ)