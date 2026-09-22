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YT: Yayın Tarihi: 22.09.2026 08:55 22 Eylül 2026 08:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.09.2026 09:19 22 Eylül 2026 09:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Adalar Belediyesi'nde AKP'ye karşı taktik mücadele

İstanbul'un Adalar ilçesinde başkan vekili seçimi iki parti arasında taktik mücadeleye sahne oluyor. Üsküdar'dan sonra Adalar'ın da AKP'ye geçebilme olasılığı söz konusu olunca yedek üyenin oy kullanabilmesi için tutuklu üye istifa etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Adalar Belediyesi'nde AKP'ye karşı taktik mücadele
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Adalar ilçesinde 31 Mart yerel seçimleri sonrası Ali Ercan Akpolat başkanlık koltuğuna oturdu. 19 Haziran 2026 tarihinde yapılan operasyon sonrası Akpolat tutuklanınca yerine başkan vekili seçildi. Ancak yerine seçilen  Başkan Vekili Medine Pamuk 14 Eylül günü yaşamaya başladığı sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. 

31 Mart seçimleri sonrasında belediye meclisinde yer alan 12 üyeden 10'u CHP'li ve sadece 2'si AKP'liydi. Başkan Akpolat ve bir üyenin tutuklanması ile üyes sayısı 10'a düştü. Üç üye ise görevden uzaklaştırıldı ve üye sayısı yediye düşmüş oldu. Yedi üyeden beşi CHP'li olsa da iki üyenin AKP'ye oy verme ihtimali konuşulmaya başlayınca dün yapılması gereken seçime CHP'liler katılmadığı için toplantı yeter sayısı sağlanamadı ve seçim ertelendi. Çünkü seçimin 4-4 sonuçlanmadı ve sonucunda kura çekilmesi ile başkanlığın AKP'ye geçmesi söz konusu oldu.

Seçimin riske girmemesi için tutuklu bulunan İBB Meclis üyesi ve Adalar Başkan Yardımcısı Av. Fırat Durak görevinden istifa etti. Böylece yedek üyenin oy kullanabilmesi ve sonucun 5-4 olması için bir adım atıldı. 

Adalar Belediyesinde ertelenen başkan vekili seçimi 23 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
adalar belediyesi Ali Ercan Akpolat CHP AKP CHP'li belediyelere operasyon
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