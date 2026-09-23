"Adalar Belediyesi'nde 10’a 2’lik bir tablodan bu noktaya nasıl gelindi?"

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Adalar Belediye Meclisi’ndeki başkanvekilliği seçiminin ardından, 2024 seçimlerinde CHP lehine 10’a 2 olan meclis dengesinin nasıl 5’e 4’e döndüğünü anlattı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Adalar Belediye Başkanlığını CHP adayı Ali Ercan Akpolat yüzde 55,49 oyla (5 bin 846 oy) kazanırken, AKP adayı Uğur Sina Şen yüzde 22,85’te (2 bin 408 oy) kaldı.

Adalar Belediyesi AKP’ye geçti

2024 seçimlerinde Belediye Başkanı Ercan Akpolat dahil, burada toplam 12 oy kullanma yeterliliğine sahip meclis üyesi vardı. Bunların 10’u bizim listelerimizden, 2’si bugün Adalar halkının iradesine çöken AK Parti’nin meclis üyesiydi. 10’a 2’lik bir tablodan bu noktaya nasıl gelindi? Ali Ercan Akpolat, Fırat Durak, Mehmet Nur Kaya tutuklu. İki Meclis üyesi de daha önce tutuklandılar ve belli süreler sonra serbest kaldılar. Burada yapılan birinci seçimde beş meclis üyesi bizim adayımıza, iki meclis üyesi AK Parti’nin adayına oy vermişti. 5’e 2’lik bir denge vardı. Bu dengeyi değiştirmek için yine baskılarla, tehditlerle, şantajlarla, tekliflerle Adalar’da bir operasyon gerçekleştirdiler.

🔻Özgür Çelik Adalar Belediyesi başkan vekilliğine AKP'li Kemal Türkyılmaz'ın seçilmesine ilişkin konuştu.



🗣️ "Belediye meclis üyelerinin bir tanesi dükkanı yıkılmakla tehdit ediliyor. Bir tanesi tutuklamayla, bir tanesinin kısıtlılığı kaldırılıyor taraf değiştiriyor."



🗣️ "Bu… pic.twitter.com/jXbPeirPNN — bianet (@bianet_org) September 23, 2026

“Üç meclis üyesi tehditle saf değiştirdi”

Bir meclis üyesinin Adalar sahilindeki dükkânını yıkmakla tehdit ettiler. “Eğer AK Parti’te oy vermezsen dükkânını yıkacağız” dediler. Öbürünü farklı gerekçelerle ve tutuklamakla tehdit ettiler. İki meclis üyesini transfer ettiler. Pazartesi günkü seçimden bir gün önce, oturduk meclis üyeleriyle birer birer konuşurken öğrendik. Açık açık söylediler. “Tehdit altındayız, dükkânımız yıkılacak”, öbürü “Tutuklanmak istemiyorum, bunun için Adalar halkının iradesine ihanet ediyorum” dediler. Tablo 4’e 3 noktasına geldi. “Ben Adalar halkının iradesine sahip çıkacağım” diyen üç üyemiz vardı. Sonra biz cezaevinden Fırat Durak isimli meclis üyemizden talepte bulunduk, istifa etti ve yerine yedekten bir meclis üyemiz geldi. Tablo 4’e 4’e döndü. Bir başka meclis üyemiz daha vardı, tutuklanmış ve serbest bırakılmış. Onun da istifa etmesi için kendisine talepte bulunduk. Bize, “Ben istifa edersem beni tutuklayacaklar, bu yüzden istifa etmiyorum” dedi. Şu anda, cezaevinden çıkmış olan, görevden uzaklaştırma kararı olan iki meclis üyesinden bir tanesini [Yavuz Çiftçioğlu], AKP’ye oy verme karşılığında ikna ettiler, “Ya rozet takacaksın, AKP’ye geçeceksin ya kelepçe takacağız sana” dediler ve onu da istifa ettirdiler. meclis dengesini 5’e 4’e çevirdiler bir gece yarısı.

“Bize oy verecek üyenin kısıtlılığı kaldırılmadı”

Şimdi, tutuklanmış ve serbest kalmış bir başka meclis üyemiz şu anda burada, aramızda. Biz de bir dilekçeyle başvuru yaptık. Madem Nesime Aday’ın da kısıtlılığı kaldırılsın, o da oy kullansın. İkisi de tutuklanmış, serbest kalmıştı. Kabul etmediler. Çünkü niye? Nesimi Aday AKP’ye oy vermeyecek, bizim adayımıza oy verecek. Yine bürokrasinin içerisinde olduğu, burada bürokratların binalarının kullanıldığı bir gece operasyonuyla bir belediye meclis üyesi daha tehdit edilerek iradesi değiştirildi. Oylama başladı. Oylama başladıktan sonra zaten tablo ortadaydı. 5’e 4 bir sonuç çıktı birinci turda. İkinci turda da öyle. Üçüncü turda, biz bu tiyatronun, bu Adalar halkının iradesine çökme girişiminin bir parçası olmayacağız dedik. Onurlu, şerefli, haysiyetli dört belediye meclis üyesiyle beraber o salondan ayrıldı.

*CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, üç meclis üyesinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Adalar Belediye Meclisi’nde 10’a 2’den 5’e 4’e Başkanvekilliği seçimi gizli oyla yapıldı. Ancak CHP’nin, belediye meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu, İsmail Onur Balbınar ve Ahmet Tanay Garip’i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesi ve ilk turdaki 5-4’lük sonuç birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan tablo şöyle: AKP (5 oy): Kemal Türkyılmaz ve Münevver Durmuş’un yanı sıra Yavuz Çiftçioğlu, İsmail Onur Balbınar ve Ahmet Tanay Garip. CHP (4 oy): Aytül Ekşiyan, Medine Pamuk, Mehmet Turgut Erdoğan ve Mehmet Ceylan. Ali Ercan Akpolat (CHP, Belediye Başkanı, tutuklu): Oy kullanmadı.

Oy kullanmadı. Fırat Durak (CHP, tutuklu): Seçimden iki gün önce meclis üyeliğinden istifa etti, yerine Mehmet Ceylan geldi.

Seçimden iki gün önce meclis üyeliğinden istifa etti, yerine Mehmet Ceylan geldi. Mehmet Nuri Kaya (CHP, tutuklu): Oy kullanmadı.

Oy kullanmadı. Nesimi Aday (CHP): Kısıtlılığı devam ettiği için oy kullanamadı.

Kısıtlılığı devam ettiği için oy kullanamadı. Mehmet Ceylan (CHP, yedek üye): Fırat Durak’ın yerine meclise girdi. İlk tur aritmetiğine göre CHP adayı Aytül Ekşiyan’a oy veren dört üyeden biri.

Fırat Durak’ın yerine meclise girdi. İlk tur aritmetiğine göre CHP adayı Aytül Ekşiyan’a oy veren dört üyeden biri. Aytül Ekşiyan (CHP, başkanvekili adayı): İlk turda kendisine verilen dört oyun içinde kendi oyu da yer aldı.

İlk turda kendisine verilen dört oyun içinde kendi oyu da yer aldı. Medine Pamuk (CHP): Oy kullandı. İlk tur aritmetiğine göre Aytül Ekşiyan’a oy veren dört üyeden biri.

Oy kullandı. İlk tur aritmetiğine göre Aytül Ekşiyan’a oy veren dört üyeden biri. Mehmet Turgut Erdoğan (CHP): Oy kullandı. İlk tur aritmetiğine göre Aytül Ekşiyan’a oy veren dört üyeden biri.

Oy kullandı. İlk tur aritmetiğine göre Aytül Ekşiyan’a oy veren dört üyeden biri. Yavuz Çiftçioğlu (CHP): Daha önce tutuklanıp tahliye edildi. Seçim öncesinde oy kullanma kısıtlılığı kaldırıldı. CHP, AKP adayına oy verdiği gerekçesiyle Çiftçioğlu’nu kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Daha önce tutuklanıp tahliye edildi. Seçim öncesinde oy kullanma kısıtlılığı kaldırıldı. CHP, AKP adayına oy verdiği gerekçesiyle Çiftçioğlu’nu kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. İsmail Onur Balbınar (CHP): CHP, AKP adayına oy verdiği gerekçesiyle Balbınar’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

CHP, AKP adayına oy verdiği gerekçesiyle Balbınar’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Ahmet Tanay Garip (CHP): CHP, AKP adayına oy verdiği gerekçesiyle Garip’i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

CHP, AKP adayına oy verdiği gerekçesiyle Garip’i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Kemal Türkyılmaz (AKP, başkanvekili adayı): Dördüncü turun ardından başkanvekili seçildi.

Dördüncü turun ardından başkanvekili seçildi. Münevver Durmuş (AKP): AKP’nin diğer meclis üyesi.

(VC)