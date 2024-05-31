Adalar Belediyesi: Keyfi kullanım sona erdirildi

Adalar Belediyesi, seçimlerin ardından yönetim değişikliği sonrası heykeltıraş Ali Alizade'ye tahsis edilen 50 metrelik barakadan zorla çıkarıldığı yönünde basında çıkan haberlerle ilgili olarak bir açıklama yayınladı.

“Kamusal bir alanın haksız ve keyfi kullanımına karşı tahliye işlemine ilişkin” yapılan açıklamada süreç şöyle anlatıldı:

"Bila bedel bir kullanım"

“31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen mahalli idareler genel seçimlerinde mevcut belediye yönetimimiz göreve geldikten sonra, Adalılar için denize girilecek alanlarda mevcut kısıtlılık sebebiyle daha önceki senelerde olduğu gibi bu alanın başta Adalılar olmak üzere İstanbul halkına hizmet vermesi amacıyla çevre düzenlemesi, peyzaj, tadilat ve sair çalışmalara başlamak amacıyla bölgeyi incelemeye almıştır.

“Yapılan incelemeler neticesinde daha önceden de vakıf olunduğu üzere alan içerisinde bir heykeltıraş tarafından bila bedel bir kullanım söz konusu olduğu, belediyemiz tarafından bahsi geçen heykeltıraşa herhangi bir kiralama, tahsis durumu söz konusu olmadığı, elektrik ve su gibi alt yapı hizmetlerine ilişkin faturaların dahi belediyemiz tarafından karşılandığı, atölye olarak tabir edilen alanın fiziken olarak çok kötü durumda ve çevre kirliliği yayar vaziyette olduğu görülmüştür.

"Alanı tahliye edeceğini ifade etti"

“Daha sonrasında evrak üzerinden yapılan incelemede 2021 yılında bahsi geçen heykeltıraşın belediyemize ‘sergi yapabileceği’ bir alan talebinde bulunduğu, önceki dönem belediye başkanı tarafından da bu yönde bir ‘olur’ verildiği görülmüştür.

"Ancak yapılan işlem hukuka aykırıdır, zira bu eğer geçici bir kullanımsa 2021 yılından bu yana devam etmesi açıklanamaz durumda olup, kalıcı ya da uzun süreli bir kullanımsa tahsis kararına muhtaçtır.

“Yukarıda da değinildiği üzere, hem daha önceki idari işlemin hukuka aykırılığı hem de alanda yapılması zorunlu plaj çalışması sebebiyle belediye yetkililerimiz tarafından herhangi bir idari işlem tesis edilmeden önce, Nisan ayının başlarında ve 9 günlük bayram tatili öncesinde ilgili heykeltıraşın faaliyet gösterdiği alana gidilerek (bu alan ahşap iki ayrı kulübe ve önündeki açık alandan müteşekkildir) yapılacak çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Belediye yetkililerimiz tarafından bahsi geçen alana bu görüşme için gidildiğinde dahi veriliş amacına uygun olmayan bir kullanımın olduğu, bir sanat atölyesi sınırlarının ziyadesiyle ötesine geçildiğine şahit olunmuştur. Bahsedilen sebeplerle, konunun muhatabına bayram tatili olan 9 günlük süre içerisinde alanı tahliye edip edemeyeceği sorulmuş ve alandaki tamamlanmamış heykellerin nakli konusunda destek olunması durumunda alanı tahliye edeceğini ifade etmiştir.

"Halkın kullanımına engel"

"Aradan geçen bir buçuk aylık süre sonunda alanın tahliyesi sağlanamamıştır. Sorunun çözümü için konunun muhatabı olan heykeltıraş bunun üzerine belediye binasına davet edilerek, durumun önemi ve yaz sezonunun açılmasına az bir süre kaldığı tekrar ifade edilmiş, kendisinin tahliyeyi gerçekleştireceği beyanı üzerine yeniden dört günlük bir süre verilmiştir.

"Ancak verilen dört günlük sürenin dolmasına bir gün kala, ilgili sanatçı tarafından belediyemize, kendisine çalışmalarına devam edebileceği ücretsiz bir alanın verilmesini, tamamlanmamış heykellerin taşınması için ücretsiz vinç sağlanmasını içeren sözlü bir talep iletilmiştir. Belediyemiz tarafından verilen bunca süreye rağmen tahliye gerçekleşmemiş olması karşısında yine de belediyemize ait alan sayısı oldukça kısıtlı olmasına rağmen yer arayışına girilmiş ve nihayet kapalı alanı olan, elektrik ve su sorunu bulunmayan, ön kısmında açık çalışma alanı mevcut bir yer sağlanmıştır.

"Belediye görevlileri tarafından konuya ilişkin gelişmeler yani yer ve araç sağlandığı bilgisi verilmek üzere tahliyesi gerçekleşen alana gidildiğinde konunun muhatabı tarafından, cep telefonu kamerası vasıtasıyla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçunu oluşturabilecek şekilde belediye görevlilerinin video kaydına alındığı dahası belediyede görevli personele saldırgan tutum ve davranışlarla müdahale edildiği, görevlerini yapmalarına engel olunmaya çalışıldığı, alanın tahliye edilmeyeceğinin saldırgan hal ve hakaretlerle söylendiği bilgisine vakıf olunması üzerine süreç durdurulmuştur.

"Belediyemiz tarafından kamusal bir alanın haksız ve keyfi kullanımı karşısındaki görevi budur. Konuyu neredeyse sanat ve sanatçı düşmanlığına çekmeye çalışan bazı kişi ve gruplar da açıkça bilmelidir ki konunun sanata ve sanatçı düşmanlığına indirgenecek bir yönü yoktur. Kişi veya grupların halkın olanı halktan almasına, halkın kullanımına engel olmasına yönelik tavrımız aşikardır.

"Adalıların kamusal ve ortak menfaatlerinin gerektirdiği şekilde; bedelsiz, amaca uygun olmayan ve keyfi olan bu kullanım sona erdirilmiştir."(AÖ)